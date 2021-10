Torna la Mostra internazionale del gelato artigianale

Fin dalla prima edizione, nel 1959, la MIG oltre che vetrina internazionale delle migliori proposte in fatto di prodotti, macchine e attrezzature per gelateria è occasione privilegiata per dibattere ed approfondire tematiche che interessano da vicino il gelatiere artigiano. La Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone è famosa per i suoi concorsi confermati anche per l’edizione 2021.

Riparte la MIG, alla sua 61a edizione, e sarà la prima fiera del gelato in presenza dopo il periodo Covid e la prima in assoluto senza plastica. Ma non solo Plastic free, cambiano le modalità di visita, l’organizzazione degli spazi espositivi e i contenuti per presentare il gelato in un mondo in forte evoluzione.

Tre saranno i cardini del rilancio della fiera storica in programma dal 28 novembre al 1 dicembre 2021, per dimostrare come gli strumenti proposti rispondano alle esigenze del mercato e per far incontrare domanda e offerta in un contesto innovativo e favorevole al business.

1. SICUREZZA

La prima novità in assoluto sarà la distinzione degli spazi espositivi tra il settore degli addetti ai lavori e il settore aperto al pubblico. L’obiettivo è tutelare la salute delle persone da possibili nuovi contagi causati da assembramenti; poi permettere alle aziende, che espongono in fiera, di lavorare in un ambiente meno caotico e di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per concludere serenamente più contratti.

E per garantire al pubblico la tradizionale esperienza della degustazione in un nuovo spazio aperto alle famiglie, alle scuole e ai visitatori locali.

2. SOSTENIBILITÀ

La MIG 2021 sarà un evento che cambierà il concetto di sostenibilità in gelateria. La fiera sarà vetrina espositiva reale del futuro in gelateria: niente plastica monouso, utilizzo di materiali solo naturali negli stands, rintracciabilità degli ingredienti e prodotti certificati, presentazione di moderni macchinari, che riducono drasticamente i consumi di energia e acqua oltre alle emissioni di C02. Alla parte espositiva si aggiunge un programma - senza precedenti - di consulenza mirata da parte di tecnici ed esperti provenienti da Germania e Italia, per l’informazione ai gelatieri sui sussidi statali negli investimenti in gelateria.

3. NUOVI PLAYER NEL MONDO DEL GELATO

Tra gli espositori abbiamo new entries con ditte, che nei mercati internazionale sono già attive, ma ad oggi non si erano viste alle fiere. Innovazione nei materiali, sostenibilità, ma soprattutto un new look per il gelato del futuro sono le proposte di questi imprenditori di nuova generazione.

Anche tra gli addetti ai lavori e i clienti, la MIG ha attivato altri canali, coinvolgendo nuovi target di operatori e gelatieri, che saranno presenti in fiera.

Gian Angelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, sottolinea come “la MIG riparte perché tutto il settore del gelato artigianale ha bisogno di un messaggio di forte di rinascita e ottimismo dopo il dramma che abbiamo vissuto. E nonostante l'emergenza sanitaria non sia completamente terminata con indubbie difficoltà organizzative per tutti, il nostro motto è: insieme per ripartire con nuovi progetti e nuovi investimenti!”.

E Dario Olivier, coordinatore di questa edizione della MIG e presidente di Uniteis e.V. - l’associazione dei gelatieri italiani in Germania, aggiunge che “la MIG è il salotto buono del gelato, dove da sempre gelatieri e aziende del settore si incontrano. In questa edizione, completamente nuova, l’obiettivo è dare servizi concreti al comparto e aiutare a concludere collaborazioni necessarie per garantire la continuità al mondo del dolce freddo”.

Per finire ricordiamo, che per tutti i nostri gelatieri non mancheranno i concorsi e le gare in fiera, momento competitivo, ma anche di grande scambio tra i partecipanti provenienti da tutta Europa.

Concorso storico “COPPA D’ORO”, alla sua 51. edizione con GUSTO “LIMONE” base acqua

Gelato a Due, gara i cui partecipanti sono un duo composto da un gelatiere e da uno chef

Premio “Mastri Gelatieri” alla sua 25. edizione

Premio “Gelaterie in Web” alla sua 19. Edizione

A cui si aggiunge in programma e in sintonia con i temi attuali il nuovo Premio “Green”.

DULCIS IN FUNDO: CIOCCOLATO IN PRIMO PIANO

Ma non solo gelato, grande spazio in fiera quest’anno per il cioccolato, il protagonista in gelateria d’inverno. Tutto a misura di gelatiere: fornitura, composizione e produzione artigianale di cioccolato per un introito con alto margine di guadagno nei mesi invernali.

NOVITÀ: VIP- Programma

Per la prima volta una convenzione speciale con gli hotel a Venezia permetterà a visitatori ed espositori di alloggiare a prezzi di favore in questa città unica al mondo e da lì grazie a un servizio di shuttle raggiungere la fiera.

