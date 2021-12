Mobile game, le nuove regole permettono pagamenti al di fuori degli acquisti in app

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Xsolla, l’agenzia leader nel settore della commercializzazione dei videogiochi, continua a ad offrire opportunità sempre più all’avanguardia per gli sviluppatori di mobile game. Un recente cambio di regolamentazione dell’App Store di Apple garantisce adesso agli sviluppatori la possibilità di raccogliere le informazioni di contatto dai giocatori e rivolgersi a loro con lo scopo di vendere al difuori del negozio in-app. Lo Xsolla Web Shop è stato costruito precisamente per questo motivo, e dà la possibilità agli sviluppatori di creare uno shop direttamente sul loro sito proprietario. Dal Web Shop i giocatori possono comprare oggetti “in-game”, valute virtuali, sottoscrizioni, avanzare di livello il proprio account e molto altro; Questo garantisce un maggiore guadagno agli sviluppatori rispetto alle tradizionali pagamenti in-app perché viene applicata solo una commissione del 5% su ogni transazione Ciò rappresenta un enorme risparmio operazionale, in opposizione alle tradizionali opzioni di pagamento in-app, e garantisce un guadagno maggiore agli sviluppatori. In aggiunta, Xsolla Web Shop risulta come uno store “white label” che può essere brandizzato dallo sviluppatore ed è in grado di accettare 700 modalità di pagamento. Questo semplifica la vita dei giocatori che effettuano pagamenti direttamente con il loro metodo preferito; niente schemi piramidali con Xsolla, i giocatori stanno dalla stessa parte degli sviluppatori. Il Web shop non richiede un back-end coding complesso costosi lavori di design, gli sviluppatori possono accedervi immediatamente. Una volta che il negozio web è operativo, gli sviluppatori possono informare i propri giocatori a proposito dell’opportunità di effettuare acquisti online attraverso svariati metodi di comunicazione come email, social media, newsletters, server Discord e molto altro. Clicca qui per una dimostrazione. “Xsolla ha anticipato questo cambiamento agli inizi del 2021 quando abbiamo lanciato una serie di prodotti, attivamente utilizzati adesso da alcune delle più grandi aziende che operano nel settore videoludico - ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla -. Abbiamo poi combinato questi prodotti con ciò che abbiamo appreso formando una elegante nuova soluzione chiamata Xsolla Web Shop for Mobile Games, progettata per incrementare le entrate degli sviluppatori e aiutarli ad avvicinarsi ai loro giocatori”.