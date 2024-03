Mobilità, Abaco acquisisce le aziende Sct e Bomob

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A febbraio 2024 Abaco Spa, con sede legale a Padova e amministrativa a Montebelluna, ha messo a segno un importante risultato aziendale con l’acquisizione di SCT (società specializzata in mobility) e il controllo del 100% delle quote di Bomob, società consortile che gestisce le aree di sosta a pagamento per conto del Comune di Bologna. Grazie alle due nuove acquisizioni, Abaco oggi conta un numero complessivo di dipendenti che supera le 750 persone ed entra ufficialmente nei 3 top player italiani nella gestione della sosta a pagamento.

«Con l’acquisizione delle quote di Bomob, - spiegano dalla sede - Abaco matura un’importante competenza gestendo la sosta a Bologna, la commessa più rilevante del panorama nazionale della sosta a pagamento, con 122 risorse in loco, colleghi ai quali è affidato il controllo di 40mila stalli in strada, oltre a 12 strutture interrate/sopraelevate di sosta. Un progetto strategico e visionario, nel quale la proprietà ha deciso di investire con coraggio». SCT, già importante azienda italiana del settore mobilità, che aveva all’attivo 22 commesse, da febbraio scorso è passata dal controllo di Engie al controllo totale di Abaco Spa. Grazie a tale acquisizione, Abaco Divisione Mobility – che finora gestiva la sosta a pagamento in un centinaio di città italiane - supera oggi le 130 gestioni complessive nel panorama nazionale per un totale di circa 100mila posti auto. Questo progetto le ha consentito di inglobare il know-how di SCT, tra cui una centrale operativa di gestione delle aree di sosta attiva 24h al giorno, 7 giorni su 7.