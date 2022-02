Moca Interactive nominata Google Premier Partner anche per il 2022

Moca Interactive ha ricevuto in questi giorni, anche per il 2022, il riconoscimento di Google Premier Partner nell’ambito del programma Google Partners, rivolto ad agenzie pubblicitarie e terzi che gestiscono account Google Ads per conto di altri brand o attività. Il programma riconosce gli obiettivi in tema di marketing digitale raggiunti dai partner che, in tutto il mondo, si sono distinti per i risultati di eccellenza ottenuti nel loro settore di competenza.

Non è la prima volta che l’agenzia digitale con sede in Fonderia a Treviso consegue questo ragguardevole traguardo. Ma quest’anno i criteri di attribuzione erano più stringenti e l’assegnazione assume quindi un peso decisamente diverso. Il programma Google Partners – che si adopera per offrire alle aziende gli strumenti innovativi, le risorse e l’assistenza di cui necessitano al fine di determinare il successo online dei loro clienti - ha difatti introdotto importanti modifiche rispetto al passato. A essere ridefinito è stato, tra le altre cose, il concetto stesso di Premier Partner perché, oltre all'introduzione di nuovi requisiti specifici, ora per chi ottiene questa certificazione, sono previsti anche ulteriori benefici, finalizzati a sostenerne la crescita e la buona riuscita attraverso Google Ads. Quella di Google è un’attestazione di stima e fiducia molto ambita che oggi premia il lavoro di questa giovane azienda veneta e la agevola nel suo percorso di avanzamento e affermazione professionale. Tra i vantaggi che Moca acquisisce in qualità di Google Premier Partner, oltre alla già citata possibilità di accedere ai prodotti più recenti in versione beta, ci sono anche approfondimenti, offerte promozionali ed eventi dedicati, tra cui tavole rotonde alla presenza di dirigenti Google, sessioni di confronto con altri Premier Partner e numerose occasioni di ascolto e incontro con i leader di pensiero del comparto.

I commenti

«Essere premier partner - spiega Angela Venturin, Head of Digital Advertising di Moca - significa per noi avere accesso ad un supporto dedicato, sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista tecnico. Questo supporto si traduce anche e soprattutto nella possibilità di accedere a una formazione esclusiva e personalizzata; saremo tra i primi soggetti a testare nuove funzionalità e a essere aggiornati sulle nuove Beta».

«Congratulazioni ai nostri Premier Partner per essersi classificati nel migliore 3% dei partner di Google in Italia. Si tratta di aziende che si sono distinte per l'impegno profuso nell'ampliare le proprie conoscenze sui prodotti, instaurare rapporti con nuovi clienti e aiutare gli attuali clienti a crescere. Siamo impazienti di offrire loro tutto il sostegno di cui hanno bisogno per consentire ai propri clienti di avere successo online» conclude Davang Shah, Senior Director di Google Ads Marketing.