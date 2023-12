Mondeox, the shoe factory cresce ancora

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell’anno del 30° Anniversario conferma la sua propensione alle sfide con Antonio Dus nel Cda e un piano di investimenti firmato Eulero Capital Un orgoglio Made in Veneto. Trent’anni fa era una piccola azienda di famiglia (Florian) che realizzava scarpe per l’outdoor. Dopo 30 anni, qui in Italia, ma anche all’estero dove ormai raggiunge oltre 25 paesi, per tutti Mondeox (Casella d'Asolo, Tv) è The Shoe Factory. Mondeox è davvero così. Un piccolo oggi grande orgoglio tutto made in Veneto ed Europa, che oggi produce articoli per i brand più prestigiosi del settore, da Diadora a Tecnica, da Aigle a Beretta, da Garmont a Zamberlan, e molti altri. Siamo nel mondo delle calzature per l’outdoor e l’antinfortunistica nel segmento medio-alto e alto di gamma: dagli articoli per il military e hunting, passando per tutti segmenti dell’escursionismo, fino ai modelli per il tempo libero. 25.000 mq di siti produttivi, 1000 professionisti e 1.546.315 paia di scarpe prodotte nel 2022. Per i 30 anni il regalo di due nuovi traguardi: Antonio Dus in Cda e la fiducia di Eulero Capital. Ora anche il mondo finanziario guarda con attenzione alla realtà di Mondeox: proprio nelle scorse settimane Eulero Capital, piattaforma di permanent capital, che organizza e investe in imprese e management di eccellenza, ha scelto di investire nel capitale dell’azienda veneta guardando con fiducia ai suoi piani di sviluppo nei contesti internazionali. Accanto a Manuel Florian, oggi alla guida di Mondeox, sarà testimone di questo nuovo percorso Antonio Dus, già CEO di società leader come Pinarello, Tecnica Group, Vibram, Salewa e in questi giorni ufficializzato nel suo nuovo ingresso nel Cda Mondeox, come Consigliere. “Un serio piano di sviluppo poggia sempre sulla sostanza di un passato importante. – ha dichiarato Dus - Credo nelle grandi potenzialità di Mondeox perché la sua storia getta le giuste premesse: è una storia di dedizione, di passione per il prodotto e la produzione, di direzione responsabile e ambiziosa. Non posso che apprezzare l’approccio determinato e rivolto al futuro di questa azienda e sono felice di poter contribuire con le mie esperienze a questo team”. Una storia di sfide. E la visione di essere partner oltre che prodotto. Mondeox è da 30 anni una storia di sfide. Prima di tutto la sfida di una qualità superiore, prodotta rigorosamente in Europa, caratterizzata da un altissimo livello di personalizzazione e resa possibile da un investimento costante in know how e competenze. Poi la sfida delle tecnologie, con la scelta di introdurre quelle più evolute e performanti, come i macchinari robotizzati per la produzione di calzature con suola in PU ad iniezione diretta nel 2015, o come il prestigio della licenza Goretex® ottenuta nel 2013. E ancora, la sfida di una crescita che dall‘headquarter in provincia di Treviso ha visto Mondeox ampliarsi nell’Est Europa, prima in Romania (2010) poi nell’Ovest dell’Ucraina (2019) e in Albania (2022). Sfidante negli ultimi anni anche la visione aziendale di Mondeox: spaziare dal design alla consulenza tecnica, dalla produzione alla logistica per essere un’azienda capace di offrire oltre che la superiorità del prodotto anche il valore di essere partner, supporto, affiancamento e servizio in tutti gli aspetti creativi e realizzativi di una calzatura. www.mondeox.it