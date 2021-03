Cantina Montelvini: quattro appuntamenti con la cucina asolana

Incontri via Instagram da Asolo per conoscere la ristorazione e l'ospitalità di uno dei borghi più belli d’Italia

Montelvini racconta le eccellenze enogastronomiche del territorio di Asolo in collaborazione con i suoi ristoranti e hotel di eccellenza. A bit(e) of Asolo with Montelvini è un vero e proprio viaggio alla scoperta di alcune ricette della tradizione culinaria locale che verranno raccontate in diretta dall’account Instagram della cantina nel corso di 4 appuntamenti con protagonisti gli chef di altrettante rinomate strutture ricettive di Asolo e giovani influencer veneti.

La campagna social avrà inizio mercoledì 10 marzo, alle ore 18:30, quando Nino Baggio, chef della storica locanda di Asolo che porta il suo nome, preparerà in diretta un Risotto con erbe spontanee in abbinamento all’Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Brut. Ad accompagnarlo ci sarà Cristina Papini (@gallinepadovane), storica blogger e influencer padovana, fondatrice di ADVU Digital Agency. Insieme racconteranno aneddoti sulle antiche tradizioni asolane e discuteranno della tanto attesa ripartenza del settore della ristorazione.

Il secondo appuntamento, in programma per venerdì 12 marzo, sempre alle 18.30, sarà introdotto da Anna Bovo (@bovo_anna), Client Director dell’agenzia creativa internazionale Hangar Design Group. Sarà lei a interagire con Alberto Ometto, chef del neonato Ristorante Lomo, che svelerà i segreti per la preparazione dello Spaghetto con le sarde, una rivisitazione dei classici bigoli veneti, consigliato in abbinamento all’Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut.

Le dirette Instagram riprenderanno mercoledì 17 marzo, alle 18.30, con lo Chef dell’Hotel Villa Cipriani di Asolo che abbinerà una sua specialità allo Zuitér Montello Colli Asolani DOC Manzoni Bianco “in compagnia” del veneziano Marco Scomparin (@marcoscomparin), esperto in comunicazione.

Dulcis in fundo, giovedì 18 marzo, alle ore 17:00, Angela Piazza (@langelapiazza), digital content creator, sorseggiando l’Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Dry, racconterà insieme allo Chef dell’Albergo Al Sole, Enrico Villanova, la storia e le curiosità relative al tiramisù, dolce iconico sulle cui origini, contese tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ancora oggi si discute.

“In attesa che si possa finalmente tornare a viaggiare e che il settore dell’horeca possa riaprire completamente, cerchiamo di non perderci d’animo – dichiara Alberto Serena, CEO di Montelvini – e continuiamo a raccontare le bellezze del nostro territorio in un’ottica di reciproca collaborazione con tutte le realtà che concorrono a renderne esclusiva l’offerta turistica. Asolo è un borgo tanto piccolo quanto ricco di storia e tradizioni e non potremmo andare più fieri di esserne testimonial”.

Già a partire dal primissimo lockdown la cantina veneta si era fatta portavoce delle eccellenze del Bel Paese attraverso le campagne social #MontelviniLovesItaly - che ha raccontato il momento dell’aperitivo nelle diverse regioni italiane - e #MontelviniChristmasCarol - una serie di “cooking class” online per la realizzazione di un menù per le feste natalizie. A un anno dall’inizio della pandemia, dunque, l’azienda vitivinicola leader nella produzione di prosecco continua a perseguire da remoto la propria mission tesa alla valorizzazione del territorio. Questa volta con #ABiteofAsolowithMontelvini i follower potranno conoscere più da vicino le bellezze del borgo trevigiano e imparare a cucinare alcuni piatti della gastronomia locale. Ognuno di essi sarà accompagnato da una diversa etichetta firmata Montelvini, acquistabile direttamente dall’e-shop.

A BIT(E) OF ASOLO WITH MONTELVINI”: LA CAMPAGNA SOCIAL DELLA CANTINA VENETA PER CELEBRARE LE BELLEZZE DEL TERRITORIO ASOLANO

Dal 10 marzo 4 appuntamenti in diretta Instagram con altrettanti chef e influencer per raccontare l’eccellenza dello storico borgo trevigiano tra hospitality ed enogastronomia.

Montelvini

Montelvini è una delle realtà vitivinicole più dinamiche nel panorama italiano, con sede a Venegazzù, piccola frazione del Montello, in provincia di Treviso, nel cuore della DOCG Asolo Montello. L’esperienza di Montelvini si basa su 139 anni di impegno della famiglia Serena nella produzione di vini di qualità. Il logo dell’azienda è rappresentato da una civetta perché l’area in cui sorge la cantina è chiamata Zuitere, ovvero “terra delle civette”.

La cantina è quanto di più moderno si possa trovare nel panorama vinicolo italiano. L’azienda è presieduta da Armando Serena, ed è oggi gestita dai figli Sarah, Direttore Generale e Alberto Amministratore Delegato.