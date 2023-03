La più grande flotta di moto BMW da oggi disponibile a Bolzano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il team, infatti, ha ricevuto proprio in questi giorni la nuovissima flotta di BMW che saranno messe a disposizione di amici e clienti sia per la partecipazione a corsi e tour, sia per chi decide di noleggiare una moto per trascorrere una vacanza all’insegna delle due ruote tra le strade dell’Alto Adige. Riding Experience Alto Adige è infatti fornitore di esperienze di guida su due ruote in pro-vincia di Bolzano ed in tutto l’Alto Adige. Grazie alla struttura polivalente del Safety Park, è in grado di offrire sia corsi di guida per le moto, che tour tra i passi delle Dolomiti. Per gli amanti dell´offroad, l’azienda dispone anche di un parco militare dedicato in Val Pusteria, nei pressi del Lago di Braies, in cui offre corsi di guida dedicati in combinazione con escur-sioni fino al Friuli. L’arrivo della nuova flotta segna per Riding Experience Alto Adige l’inizio della nuova sta-gione. Le 30 moto nuove, infatti, arrivano direttamente dalla casa madre di Monaco di Ba-viera e sono pronte a solcare le strade dell’Alto Adige. Tra i vari modelli troviamo Roadster sportive come la S 1000 R, modelli classici come la R nine T, fino ai modelli dedicati all’avventura come la R 1250 GS. Alcuni modelli sono disponibili anche in versione ribassata e per la patente di guida A2. Tra le novità di quest’anno, troviamo il nuovo nato in casa BMW, lo scooter CE04. Uno scoo-ter completamente elettrico, 31kW (42CV) e 130km di autonomia, per permetterti di scopri-re l’Alto Adige in piena tranquillità e ad impatto Zero sull´ambiente. Da oggi è possibile accedere al sito riding-experience.it e nella sezione “Noleggio” scegliere la moto desiderata, aggiungere eventuali polizze assicurative o extra come portabagagli e sistemi di navigazione, e godersi la vacanza su due ruote. “Siamo felici di aver rinnovato la partnership con BMW Motorrad anche quest’anno. Con l’arrivo della nuova flotta, ci confermiamo come l´azienda con il più alto numero di moto a noleggio di tutto l´Alto Adige”, commenta Il CEO Frank Fichtner. Conclude aggiungendo: “Non vedo l´ora di iniziare con la nuova stagione, gli appuntamenti sono disponibili sul no-stro sito ed alcuni di loro sono già al completo”. Per ulteriori informazioni e per una panoramica della nuova flotta: www.riding-experience.it/it/noleggio/