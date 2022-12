Nasce la piattaforma Need Steel: «L'acciaio viaggia su binari digitali»

Nella serata di martedì 20 dicembre è stata presentata presso la sede di Need Steel srl a Conegliano, nel suggestivo ufficio realizzato all'interno della ex storica filanda del XVI secolo, la nuova e rivoluzionaria piattaforma per la digitalizzazione del mercato siderurgico. L'ufficio che incorpora un vero e proprio hub tecnologico ha permesso lo sviluppo di un progetto innovativo di portata internazionale. L'idea è nata dalla collaborazione di una start up innovativa di giovani imprenditori che, valutata la criticità del contingente momento storico del settore, ha elaborato un inedito portale volto a digitalizzare il mercato del settore siderurgico e delle materie prime collegate. Dalla sinergia creatasi tra professionalità imprenditoriali nell’ambito metalmeccanico e tecnologico, dopo più di due anni e tanto impegno, è nata Need Steel unica realtà nel suo genere quantomeno a livello nazionale.

La piattaforma B2B consentirà agli operatori di settore di vendere e acquistare i prodotti siderurgici di proprio interesse alle condizioni più vantaggiose e in tempi rapidi andando così a ottimizzare le tradizionali dinamiche di mercato (www.needsteel.com). Si tratta di una scommessa divenuta realtà che coinvolgerà in previsione entro il 2026 circa 200mila aziende acquirenti ed oltre 1200 fornitori di materie prime e semilavorati metallici. Nel corso della serata inaugurale Giorgio A. Scarpa, amministratore delegato di Need Steel srl, in sintesi, ha esposto ad una nutrita platea di imprenditori e illustri personalità il funzionamento del portale, evidenziando nello specifico tutti i vantaggi di cui gli utenti potranno beneficiare, tra i quali ad esempio quello che il cliente potrà accedere al portale in maniera totalmente gratuita e ricevere, abbreviando i tempi di attesa, le offerte personalizzate da fornitori qualificati e già verificati. I fornitori potranno quindi sfruttare nuove opportunità di mercato e ridurre radicalmente i costi fissi con economie di scala, monitorando in tempo reale anche il relativo listino di borsa. Della bella iniziativa di start up nel trevigiano ha voluto dare risalto e riscontro lo stesso presidente Zaia il quale, non potendo partecipare personalmente all’evento per precedenti impegni istituzionali, ha voluto far pervenire un proprio saluto e augurio tributando per iscritto un plauso per l’iniziativa che si colloca "nell’ottica di una progressiva internazionalizzazione del tessuto produttivo regionale per alimentarne la crescita tanto occupazionale quanto economica".