Elisa e Laura inaugurano il loro punto vendita 'Le Meggetto'

Giovani, intraprendenti e fashion: Elisa e Laura sono due giovanissime sorelle, che hanno saputo trasformare un momento difficile in una grande opportunità. Spinte dalla grande passione per la moda, coltivata sin da piccole grazie alla famiglia di imprenditori nell’ambito delle calzature, giovedì 14 ottobre inaugureranno il loro punto vendita, “Le Meggetto”, all’interno del centro commerciale La Castellana di Paese (Viale Sante Biasuzzi, 28), un negozio dedito all’abbigliamento fashion per tutte le tasche.

Il tutto nasce durante il lockdown, grazie a dei video home made girati all’interno della cabina armadio di casa e condivisi nei social network. Consigli, chiacchiere e fashion tips hanno portato sempre più followers ad appassionarsi alla rubrica di Elisa e Laura e alle loro scelte di stile, tanto che sono stati proprio i seguaci online delle due sorelle ad avanzare l’idea di poter iniziare a rendere quella cabina armadio di una casa privata di città qualcosa di unico ed “aperto al pubblico”.

All’interno del centro commerciale La Castellana, apre quindi un punto vendita focalizzato sulla moda di tutti i giorni. Un “prolungamento” dello storico negozio di calzature Meggetto, già presente presso il centro commerciale e che per l’occasione è stato ampliato nel reparto donna.

Perchè proprio a Paese? Un richiamo alle origini e alla famiglia Meggetto. Il negozio di Paese fu proprio uno dei primi ad essere aperto all’interno di uno shopping centre. Il progetto, al tempo, fu voluto dal nonno e dal papà di Elisa e Laura, capi saldi dell’azienda di calzature che oggi conta su oltre 14 punti vendita dislocati tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

In occasione dell’evento d’inaugurazione, giovedì 14 ottobre 2021, i negozi Le Meggetto e Meggetto Calzature rimarranno aperti fino alle ore 21. Per tutti coloro che avranno piacere di entrare nella “cabina armadio” di Elisa e Laura (dalle 19 alle 21), vi saranno speciali sorprese.

Corner “Le Meggetto” sono disponibili anche presso gli store Meggetto di Oderzo, Santa Maria di Sala, Padova e Treviso.

Meggetto & Le Meggetto

Giovedì 14 ottobre - dalle 19.00 alle 21.00