Nonno Nanni numero uno per qualità

Nonno Nanni, l'azienda trevigiana specializzata in formaggi freschi, viene premiata dagli italiani per il miglior rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti nel settore latticini. La ricerca è dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), che ogni anno stila la classifica delle aziende Top Qualità-Prezzo.

La storia di Latteria Montello inizia nel 1947, quando Giovanni Lazzarin, conosciuto con il diminutivo di "Nanni", in un piccolo laboratorio caseario comincia con passione la produzione di quella che diverrà una realtà all'avanguardia per qualità di prodotto e tecnologia impiegata. «Negli anni ottanta, vendevamo i nostri formaggi freschi in giro per l’Italia ma gli affari non crescevano. Un giorno un cliente toscano suggerì a Giovanni Lazzarin di dare un nome allo stracchino. L’idea gli piacque e lo chiamò Nonno Nanni, il suo diminutivo». Il marchio Nonno Nanni viene registrato nel 1984 e inizia così la storia dello stracchino leader del mercato premium da decenni. «Il nostro stracchino è speciale — spiegano— perché la genuinità è il primo obiettivo da sempre. Tutti parlano di qualità ma pochi la fanno davvero perché la qualità costa. Noi invece nei nostri stabilimenti lavoriamo come in una sala operatoria». La latteria di Giavera del Montello, lavora ogni anno migliaia di tonnellate di latte. «Esauriamo tutto quello della provincia di Treviso e ci riforniamo anche in Emilia-Romagna e Piemonte. Controlliamo tutta la filiera, dagli allevamenti alla materia prima alla lavorazione, al marketing, alla distribuzione». Da sempre l'azienda è nelle mani della famiglia fondatrice, ora è guidata saggiamente da Silvia Lazzarin.

Il premio

Numero uno per i test e sigilli di qualità in Europa, l’ITQF ha decretato le 400 aziende/brand con il sigillo “TOP Qualità-Prezzo 2021” sulla base della più ampia indagine sulla convenienza mai realizzata in Italia e condotta a febbraio di quest’anno. La ricerca si basa, infatti, su un sondaggio rappresentativo della popolazione italiana che ha raccolto 870.000 giudizi di clienti su 95 settori dell’economia italiana e 974 prodotti-aziende.

Da questo maxi sondaggio, Nonno Nanni si è aggiudicato un voto superiore alla medie nel suo settore di appartenenza, posizionandosi al primo posto nel ranking delle aziende di latticini e tra le 400 aziende premiate dal giudizio dei consumatori.

Il risultato raggiunto da Nonno Nanni nella classifica Top Qualità-Prezzo 2021 conferma l’impegno dell’azienda trevigiana nell’offrire prodotti di alta qualità che incontrano, a pieno titolo, le aspettative del mercato. Questa grande capacità è resa possibile grazie ad una moderna tecnica di produzione coniugata alla tradizione dell’arte casearia che si tramanda da generazioni.

“Questo prestigioso riconoscimento dimostra quanto Nonno Nanni sia una marca molto amata dagli italiani e apprezzata per l’eccellenza del suo rapporto qualità-prezzo. I nostri prodotti sono il risultato di un’autentica passione per la bontà e di tutto quello in cui crediamo: freschezza, italianità e sostenibilità. Questa ulteriore iniezione di fiducia da parte del mercato ci sprona a continuare lungo la strategia che abbiamo delineato da tempo e che punta sia al rafforzamento delle categorie in cui siamo presenti e sia all’innovazione di prodotto”- commenta Silvia Lazzarin, amministratore di Nonno Nanni.