Caccia all'affare: iniziano i saldi all'Outlet di Noventa di Piave

Occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba, grande attesa per la moda estate dei marchi più prestigiosi

Dal prossimo 3 luglio in quasi tutte le regioni d’Italia iniziano i tanto attesi saldi estivi 2021 e Noventa di Piave Designer Outlet del gruppo McArthurGlen si prepara a ricevere i visitatori alla ricerca dell’affare imperdibile prima delle ambitissime vacanze.

Il Designer Outlet, a pochi kilometri da Jesolo e dalla spiagge venete è pronto ad accogliere i propri clienti in un contesto sicuro e all’aria aperta con oltre 160 negozi e alcune novità: il nuovo negozio ampliato di Tod’s e Hogan, The Cosmetics Company Store, 120% Lino e la Peach House by Canella.

“Non vediamo l’ora di riaccogliere i nostri visitatori per questi Saldi che simboleggiano un po’ per tutti un ritorno alla normalità - ha confermato Daniela Bricola, General Manager di Noventa di Piave Designer Outlet - Le nostre aree open air sono l’ideale per trascorrere una giornata spensierata, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e delle policy stringenti che hanno caratterizzato la nostra attività in tutti questi mesi”.

Shopping sempre più al sicuro. La particolare conformazione del Designer Outlet, insieme ad una regia unitaria nella gestione del centro, consentono infatti modelli organizzativi particolarmente efficaci e capaci di esercitare un importante controllo, a partire dal contingentamento degli ingressi, alla igienizzazione frequente delle aree comuni, fino alla diffusione capillare di punti di sanificazione all’interno di tutto il perimetro dell’outlet.

Noventa di Piave Designer Outlet è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20. Per i primi due weekend di Saldi – 3,4 e 10,11 luglio – l’orario sarà ampliato dalle 9 alle 21.

In occasione dei saldi saranno aperti anche i parcheggi nella zona industriale di Noventa di Piave con servizio navetta gratuito da e per il Centro dalle 12 alle 22 e ricordiamo che è nuovamente attivo il collegamento stagionale da e per Jesolo, mentre continua il consueto servizio navetta da Venezia, Mestre, e aeroporto. Per orari e biglietti si prega di consultare il sito dell’outlet.