Inaugurata la nuova Caffetteria Hausbrandt in centro a Treviso

Lunedì 7 giugno Hausbrandt ha inaugurato la sua nuova caffetteria in Piazzetta della Torre, tranquilla e appartata oasi in centro a Treviso.

Il nuovo locale è caratterizzato dall’armonia cromatica dell’insieme in cui tinte forti e decise, come il nero e il rosso, si mixano con un fondo oro che contribuisce ad impreziosire l’ambiente. Ad accogliere il visitatore spicca - nella parete centrale della caffetteria - il logo Hausbrandt con la caratteristica moka in versione rossa. Lo spazio interno e il plateatico garantiscono momenti di convivialità sia indoor che outdoor.

Hausbrandt ha scelto di affidare la gestione di questa nuova prestigiosa vetrina a Thomas Stocco da tempo professionista riconosciuto della ristorazione, che vanta diverse esperienze in importanti locali del territorio.

Caffè Hausbrandt si potrà gustare in espresso e in tutte le preparazioni a base di caffè e, per i diversi momenti della giornata, saranno in degustazione anche i vini Col Sandago e le birre Theresianer e Zerocinquanta.

In questo importante momento storico Hausbrandt conferma il proprio legame con Treviso.

Il taglio del nastro alla presenza del sindaco Conte vuole significare un rinnovato abbraccio alla cittadinanza, proprio davanti a un caffè, momento così intimamente legato alla quotidianità di molti che per lungo tempo è stato negato.

Caffè Hausbrandt

Nel 1892 inizia a Trieste l’era moderna del caffè. A quel tempo, Trieste era un importante nucleo commerciale per il caffè, nonché fulcro della cultura dell'Europa centrale.

Fu l’ex comandante della marina austriaca Hermann Hausbrandt a stabilirsi qui per dedicarsi all'artigianato del caffè e al suo sviluppo. Era un inventore e un viaggiatore che, nei suoi viaggi intorno al mondo, aveva adottato le migliori tecniche di lavorazione, per svilupparle ulteriormente alla perfezione. Hausbrandt ha approfittato del porto per selezionare solo i migliori tra i chicchi di caffè in arrivo e ha incaricato i migliori torrefattori locali per lavorarli nel modo più delicato e aromatico possibile. Alla fine ha trovato la miscela giusta un perfetto equilibrio tra odore e sapore.

Nuova Caffetteria Hausbrandt - Piazzetta della Torre Treviso