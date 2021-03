Apre a Belluno un nuovo elegantissimo negozio di Stimm

L’azienda di abbigliamento, si chiama STIMM (acronimo di Shopping Therapy In My Mind), ha diversi negozi in Provincia di Treviso e la sua particolarità è di essere in grado di affermarsi per sensibilità e capacità di anticipare gusti e tendenze.

L’ultimo concept store inaugurato di recente nel centro storico di Belluno, a Palazzo Navasa-Colle, ex sede della Banca d’Italia, è il fiore all’occhiello di un piano importante di restyling dei palazzi d’epoca nel cuore di Belluno, un piano del valore di 40 milioni di euro, sviluppato da Roberto Chemello e Luigi Francavilla, manager storici di Luxottica. Uno spazio esclusivo, una vetrina di prestigio, ma soprattutto un prezioso contributo alla valorizzazione del cuore del centro storico cittadino.

Millecinquecento metri quadri su tre livelli: i locali che ospitano l'ultima apertura Stimm nel settecentesco edificio, occupano le aree del caveau, il piano terra e il salone. Lo storico Palazzo Navasa-Colle è collocato in una posizione preminente della Piazza dei Martiri, la più importante della città. Nel piano terra, che si affaccia sulla piazza salotto dei bellunesi, sono collocate le collezioni abbigliamento fashion donna e uomo, negli spazi dell’ex Caveau sono presenti i brand del segmento Urban Street, infine nel monumentale Salone al primo piano sono esposte un'ampia selezione dei migliori brand di calzature e accessori.

“Fin dalle prime riunioni con i fratelli Casagrande, i titolari di STIMM, è nato un grande feeling per la visione della cultura imprenditoriale, dal nostro incontro è nato un punto vendita, straordinario per la sua collocazione, straordinario per le dimensioni, straordinario per gli arredi, straordinario per i concetti e le filosofie che ne hanno reso possibile la realizzazione.” Antonio Mastrorocco Art Designer bolognese, ha realizzato il nuovo concept store di STIMM a Belluno secondo i dettami dell’upcycling, dove ogni reparto ha una propria caratterizzazione, funzionale alle merceologie esposte e dove lo spazio diventa esaltazione di eleganza e contemporaneita?. In una armoniosa contaminazione di stili, frutto di sapiente ricerca e selezione di manufatti originali, arredi di uso industriale e d’antiquariato sono stati riconvertiti all’uso espositivo con originali modifiche che ne hanno trasformato la funzione d’uso, dando loro una nuova vita.

Il progetto STIMM di Belluno rappresenta unione di intenti, intraprendenza, coraggio, innovazione – soprattutto in un periodo di grande incertezza – valori che emergono dalle parole stesse di Denis Casagrande il quale, insieme al fratello Roni, rappresenta la seconda generazione alla guida dell’azienda: “Roni ed io abbiamo accettato una sfida così impegnativa senza esitazione in quanto sin dal primo incontro con Chemello e Francavilla abbiamo condiviso una vera passione per l’atmosfera che i palazzi d’epoca sanno evocare, insieme all’impegno nel restituire dinamismo e vitalita? al centro storico di Belluno. Stimm, in fase di espansione, cercava una location di prestigio architettonico dove confrontarsi con uno spazio denso di cultura e storia secolare.”

STIMM

Sei store dislocati nel Nord Est per un totale di oltre 7.000 mq. di superfici, uno shop online ed un outlet, un private label di grande successo e una importante strategia di espansione: l’azienda dei fratelli Denis e Roni Casagrande e? un punto di riferimento nel settore del retail multimarca per la sua capacita?di interpretare ed anticipare gusti e tendenze con un approccio innovativo e visionario.

Negozi nel trevigiano

San vendemiano Vicolo dei Bar, 1/A

Calzature e Accessori



Conegliano Via C. Colombo, 2

Abbigliamento



Pieve di soligo Via Montello, 8

Abbigliamento



Pieve di soligo Via Conegliano 35/3

Calzature