Torna il Paese del Natale con tutta la magia della festa più bella dell'anno

Non c’è niente di meglio degli decori natalizi per dare calore e vibrazioni positive nell'abitazione in attesa del giorno più bello dell’anno. La prima cosa a cui dovete pensare per scegliere come vestire la casa per le feste è qual è il vostro stile, proprio come fate quando scegliete un abito Preferite uno stile più elegante? O siete estremamente eclettici? Tra pupazzi, campanelle, palline e stelle l’assortimento di addobbi ne ha per tutti i gusti.

Con l’inizio dell’autunno e l’abbassamento delle temperature, subito la nostra mente si proietta sul periodo più magico dell’anno, il Natale che si avvicina e porta con sé quella magica atmosfera che profuma di cannella, di lucine colorate e, perché no, di decorazioni per la casa! Secondo un’antica tradizione che viene dal Nord Europa, non per niente Babbo Natale abita in Finlandia, vuole che proprio in questi giorni si faccia visita al Villaggio di Babbo Natale per prepararsi al meglio a celebrare la festa più amata da grandi e piccini.

L’emozione e la magia della festa più attesa dell’anno si ritrova al Garden Bardin di Villorba che in questi giorni si veste di una luce nuova nel magico percorso a tema, in una suggestiva ambientazione. La visita al Paese di Babbo Natale è un appuntamento classico per i trevigiani per vedere le nuove tendenze, gli oggetti d'arredo più curiosi, il luogo ideale in cui fare acquisti per rendere natalizio qualsiasi ambiente. Si passa per le serre per ammirare le piante invernali, per arrivare poi alla grande zona dedicata al Natale con le sue luci e colori. Si va alla ricerca di nuove idee per addobbare la casa in modo originale. Gli amanti della stagione natalizia, infatti attendono con ansia le nuove uscite in tema Natale, in modo da rinnovare lo stile della tavola per la Vigilia ed il pranzo di Natale, nonché dedicarsi alla ricerca di decorazioni per l’albero ed il presepe.

Da Sabato 16 Ottobre 2021 apre la 17° edizione del Paese del Natale: un viaggio incantato tra addobbi e decorazioni natalizie, alberi di ogni dimensione, ghirlande e festoni, luci e luminarie, i villaggi animati Lemax, presepi e statuine della tradizione e tante idee regalo.

Le domande più frequenti sono:

Può il rosso non essere abbinato solo all’oro?

Ma può il fucsia essere abbinato al classico verde?

Quali sarano gli stili e le tendenze per gli addobbi natalizi del 2021?

Le anticipazioni indicano il classico rosso abbinato al legno e materiali naturali, oppure per un natale chic decori in oro e nero, per un natale fatato richiami al rosa ed al mondo delle favole, oppure ancora i dolcissimi addobbi natalizi Candy Xmas.

Il Paese del Natale di Bardin Garden Store è diventato oramai per molti un appuntamento fisso e molto atteso, sicuramente l’esposizione di articoli natalizi più attesa ed apprezzata del Veneto.

Paese del Natale 2021, aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30.