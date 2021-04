“Palestra in vigna” una nuova idea di Villa Sandi

Sarà possibile fare esercizio fisico all’aria aperta in modo libero e gratuito in un percorso benessere nelle splendide colline del Prosecco

Oggi è la Giornata internazionale dell’attività fisica e Villa Sandi dà il via ad una nuova stagione di “Palestra in vigna”: un percorso benessere attrezzato per il fitness, immerso nei vigneti certificati “Biodiversity Friend”, nella tenuta di Crocetta del Montello, in cui è possibile correre, usare attrezzi sportivi e passeggiare immersi nella natura in totale sicurezza, approfittando di queste prime giornate calde di primavera.

Un patrimonio condiviso, recentemente ampliato con l’acquisizione di ulteriori quattro nuovi ettari di vigna e con l’introduzione di nuove segnaletiche ed attrezzature per arricchire l’offerta messa al servizio di tutti in modo libero e gratuito.

Nel corso di quest’ultimo anno, il desiderio di stare all’aria aperta e di praticare attività sportiva ha portato sempre più amanti del fitness a scegliere la «Palestra in vigna» di Villa Sandi come teatro dei loro momenti di benessere ma anche come scenario ideale per godersi una passeggiata in alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio: i vigneti appunto. Il tutto in completa sicurezza, dato che le vigne garantiscono il pieno rispetto del distanziamento interpersonale tra i singoli praticanti oltre che numerosi benefici derivanti dal contatto con il verde.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di “Villa Sandi for life” e coniuga tre grandi passioni dell’azienda: vigneti e natura, riconoscenza e rispetto verso il territorio, vocazione all’ospitalità e all’apertura. Evidenzia inoltre la grande attenzione di Villa Sandi alla promozione di uno stile di vita salutare e sostenibile e dimostra l’impegno dell’azienda nel coltivare il legame tra il mondo del vino e il territorio.

“Palestra in Vigna” si trova a Crocetta del Montello (Treviso), lungo la strada che collega Montebelluna a Valdobbiadene. Un ampio parcheggio gratuito è a disposizione degli interessati.