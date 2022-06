Permasteelisa, premio di risultato per i 600 collaboratori di Vittorio Veneto

Buone notizie per i circa 600 lavoratori del quartier generale di Permasteelisa a Vittorio Veneto. L’azienda, insieme ad Assindustria Venetocentro, ha incontrato mercoledì 1º giugno i componenti della Rsu e i rappresentanti sindacali provinciali di Fiom-Cgil, Fim Cisl e Ugl per comunicare l’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di gross margin (differenza ricavi/costi), qualità e sicurezza - contenuti nell’accordo aziendale siglato lo scorso 21 novembre 2021. Contestualmente, l'azienda ha comunicato che, con il mese di giugno, terminerà il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, attivata nei mesi scorsi, e che anche il piano di ristrutturazione organizzativa interna si è concluso positivamente.

In virtù dei risultati ottenuti, che hanno superato le attese, ogni lavoratore dell’azienda riceverà quindi, con lo stipendio di giugno, un importo aggiuntivo di circa 500 euro che si aggiunge ad altri 500 euro che l'azienda ha erogato sotto forma di welfare nei primi mesi di quest'anno. Per l’azienda “il superamento degli sfidanti obiettivi contenuti nell’accordo di novembre è la conferma della qualità del duro lavoro svolto da tutti i dipendenti in un periodo storico estremamente difficile. In un contesto competitivo di mercato in continua evoluzione, è ora fondamentale mantenere alto il livello di guardia e continuare nel solco che è stato tracciato, consolidando i risultati e così la posizione di leadership italiana e internazionale del Gruppo. Permasteelisa si conferma un’azienda forte e competitiva, riferimento indiscusso nel suo settore a livello globale con al tempo stesso un profondo radicamento nel territorio trevigiano, dove ha iniziato il suo percorso. I dati comunicati oggi sono incoraggianti per tutto il territorio, a partire dall’importante filiera legata a questa azienda» conclude Alberto Zanatta, presidente vicario di Assindustria Venetocentro.