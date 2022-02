Cambia il piano della sosta a Castelsardo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A seguito di una gara svoltasi a fine 2021, il Comune di Castelsardo (SS) ha affidato la gestione della sosta a pagamento ad ABACO Spa Divisione Mobility di Montebelluna. L’obiettivo è andare meglio incontro alle esigenze della popolazione locale, ma anche di visitatori e turisti che si recano nella nota località sarda, soprattutto nel periodo che va da giugno a settembre. A partire da martedì 01 marzo 2022 inizierà la nuova gestione che partirà con l’entrata in vigore del nuovo piano della sosta, che includerà tre principali novità: 1) in Piazza Nuova verrà aperto il nuovo ufficio turistico, punto di riferimento per l'utenza per attività legate alla sosta, grazie alla presenza di personale formato Abaco, e per tutto ciò che riguarda le informazioni turistiche. Anche questo rimarrà aperto durante tutto l’arco dell'anno; 2) le aree Parcheggi Sa Ferula, Piazzale e Via Genova e Piazzale e Via Torino per tutto il periodo estivo diventeranno a pagamento; 3) cambia il regolamento per il recupero della tariffa evasa: non sarà più possibile pagare la somma in contanti agli ausiliari, ma sarà necessario recarsi all'ufficio turistico o effettuare l'operazione online (nel giorno di chiusura contattare l'ausiliario reperibile - numero esposto presso l'ufficio turistico). Prevista una penale di 5 euro da aggiungere all'importo dovuto per la sosta. Le tariffe rimarranno invariate e per i residenti saranno mantenute le agevolazioni già in vigore. A breve sarà inoltre aperto ad uso pubblico il parcheggio interrato presente in Via Colombo, che rimarrà a disposizione durante tutto l’arco dell’anno e conta di 80 posti auto disponibili per residenti e visitatori. "A 15 anni dalla realizzazione, siamo prossimi ad aprire i posteggi interrati della piazza nuova, fino ad ora mai utilizzati, con l’obbiettivo di andare incontro alle esigenze della cittadinanza locale che soffre, da anni, per la mancanza di posti auto in centro - sottolinea il sindaco, Antonio Capula - ma anche dei visitatori di passaggio, dei pazienti del vicino poliambulatorio, delle scuole e degli ospiti delle case vacanze e turisti che scelgono di trascorrere a Castelsardo il loro periodo di riposo." "È un passo avanti nei servizi agli automobilisti ed ai cittadini - conclude l'assessore alla Polizia Municipale, Roberto Fiori - inoltre, abbiamo volutamente mantenuto i prezzi invariati, per tutti, e le agevolazioni già in vigore per i residenti, migliorando comunque di gran lunga il servizio". “Un grande risultato così come quello dell’apertura dell’ufficio turismo, di prossima pubblica presentazione, che tutto l’anno offrirà diversi servizi a cittadini e visitatori” - dichiara l’assessore al turismo Valeria Sini. ABACO, azienda veneta con sede legale a Padova ed amministrativa a Montebelluna (TV), da anni gestisce vari servizi per gli Enti locali in tutta Italia e in Sardegna è presente in oltre 20 località dislocate lungo tutta l'isola. Nello specifico, tramite la sua Divisione Mobility, ABACO da anni gestisce i parcheggi a Quartu Sant’Elena (CA) ed è stata gestore della sosta a Pula (CA). "Siamo molto contenti di aver vinto la gara di Castelsardo - spiegano dal quartier generale di ABACO - questa nuova gestione nella parte nord della Sardegna, riteniamo ci consentirà di rappresentare un esempio nuovo ed innovativo per questa area dell’isola. Ottimo il feeling che si è instaurato con l'Amministrazione comunale, che ha subito compreso le potenzialità del progetto e la volontà di creare un brand specifico anche nella gestione della sosta. Nasce quindi “PARKinogga – Sosta Scopri Vivi Castelsardo” che diventa elemento accentratore non solo della sosta, ma di altri servizi che ad esso verranno associati. "Grazie al nostro ufficio locale, contiamo di creare un forte rapporto con il territorio, rendendo i servizi offerti ancora più fruibili e accessibili. L'ufficio sarà un presidio per i temi della sosta (abbonamenti, agevolazioni, piano di miglioramento, …), ma anche per servizi e offerte per la cittadinanza e il visitatore occasionale. Grazie all'Amministrazione comunale e alla Giunta di Castelsardo per la fiducia accordata; insieme, contiamo di mettere a segno risultati importanti". Per rimanere aggiornati e richiedere informazioni sarà possibile visitare il portale internet www.abacosmartcities.it/castelsardo-ss/, che raccoglierà i dettagli relativi alla sosta in città, le modalità di contatto e le varie tariffe.