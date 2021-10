La Pils Theresianer vince un'altro importante premio

"Birra chiara, brillante, con un gusto particolarmente secco che si unisce nel finale alla freschezza dei sentori di malto e luppolo, tipica nota della tradizione Pilsner. Ogni volta che si ascolta il suo gusto ricercat inevitabilmente si ritorna là: a Pilsen, una cittadina della Repubblica Ceca, situata non lontano dalla Baviera dove lei è nata. Luoghi in cui da secoli si coltivano orzo distico con la scorza particolarmente fine e luppoli Tettnang, dall’aroma delicatissimo. Sono loro l’anima di questa birra: così unica da rapire i sensi con il suo profumo equilibrato e deciso, che non lascia spazio ad “altre”.

Stiamo parlando della Theresianer Premium Pils una birra bionda insignita dei riconoscimenti più prestigiosi. Cerevisia, concorso nazionale che valorizza e promuove la produzione, il commercio e il consumo delle birre di qualità italiane, ha premiato le 20 birre vincitrici dell’ottava Edizione. Il Premio è promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria con il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole.

Theresianer Premium Pils è stata incoronata nella categoria “Premio Area Geografica Nord”. Già pluripremiata a diversi concorsi internazionali, Premium Pils è birra chiara, brillante, con un gusto particolarmente secco che si unisce nel finale alla freschezza dei sentori di malto e luppolo, tipica nota della tradizione Pilsner.

Una birra che si accompagna bene agli aperitivi, Torte salate, Salumi (in particolare prosciutto cotto o affumicato), Spaghetti e pastasciutta (alle verdure o con sughi di carne), Pesce fritto, verdure saltate in padella o fritte

Alcuni la gradiscono anche con i carciofi, Sushi.

A ritirare il premio il Mastro Birraio di Theresianer, Stefano Bertoli.

Il Premio Cerevisia, organizzato dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre (BaNAB), è nato nel 2013 e si distingue dalle altre iniziative per la valenza scientifica, che ispira un rigoroso percorso valutativo di selezione (esami chimico fisici condotti presso il Cerb), per la competenza della Giuria Nazionale di degustazione, nonché per la sua matrice di carattere istituzionale, garanzia di autorevolezza e trasparenza.

Theresianer produce Birra Italiana nella sede di Nervesa della Battaglia, Treviso, e rappresenta nel mondo la migliore tradizione della birra di qualità, per Theresianer il riconoscimento Cerevisia è un’ulteriore importante testimonianza del lavoro di crescita intrapreso in questi anni, capace di mixare attenta selezione di materie prime e metodi produttivi di eccellenza.