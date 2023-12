Inverno 2023-2024, un polacchino beige per affrontare con stile il freddo cittadino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un polacchino Grisport, dal colore beige in pellame scamosciato con un elastico laterale nero, per “affrontare” il clima rigido tipico dell’inverno, all’insegna dell’eleganza e del comfort. La suola, grigio chiaro, è Active, brevetto esclusivo di Grisport, che offre differenti “plus” alla calzatura. Da una soletta in pelle forata che permette l’areazione ad un sottopiede ai carboni attivi anti-odore, igienizzante e con riciclo d’aria, passando per molle che massaggiano il piede durante la camminata ed un’intersuola con microbolle d’aria.