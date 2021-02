Pranzo domenicale: apre la Country House

Le giornate si allungano, il desiderio di libertà e di respiro cresce e le gite domenicali si fanno più frequenti. In questo periodo di speranza, Giusti Country House offre un’occasione per riscoprire il nostro meraviglioso territorio e le sue ricchezze enogastronomiche e storico-culturali: domenica il ristorante tiene aperte le porte con un nuovo menù per un pranzo nella tenuta Country House Abbazia, tra i più bei vigneti della denominazione Asolo Prosecco Superiore e Montello e la splendida antica Abbazia di Sant’Eustachio, il cui parco è riaperto alle visite.

Lo chef Stefano Sordi accompagnerà gli ospiti nella ricchezza dei sapori del territorio, locali e stagionali, affiancandoli ai vini più rappresentativi della cantina Giusti Wine.

Le specialità

Tartare di scottona con Radicchio rosso di Treviso marinato e pan brioche alle noci, in abbinamento con Massimo , Rosso Veneto IGT.

, Rosso Veneto IGT. Bigoli alla vicentina – da degustare con un calice di Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut – o gli Gnocchetti al tastasal, chiodini del Montello e ricotta affumicata, affiancati dal raro Augusto Recantina DOC Montello e Colli Asolani, frutto della vinificazione dell’uva autoctona Recantina, presente in questa zona fin dall’antichità e recuperata anche grazie all’azione di Ermenegildo Giusti.

Con una breve passeggiata nell’aria pura e fresca tra vigneti e castagni secolari, gli ospiti potranno raggiungere l’affascinante parco dell’Abbazia di Sant’Eustachio, antico monastero benedettino con strutture murarie risalenti al XII secolo dove nel 1549 Monsignor Della Casa scrisse la grande opera de Il Galateo; dopo essere stata ridotta a rudere dai bombardamenti ed abbandonata, l’Abbazia è oggi un presidio storico-naturalistico della Marca Trevisana, restituito alla collettività grazie al progetto di restauro finanziato dall’azienda agricola Giusti Dal Col.

Prenotazione obbligatoria al 391 7566351 | Ristorante Country House - Via Arditi 1 - Nervesa della Battaglia (TV)