Birrificio dell'anno: Theresianer conquista l'ambito riconoscimento

Grazie alla partecipazione di oltre 700 birre iscritte, suddivise in 30 categorie e produttori provenienti da 15 Paesi, la oramai consueta New York Beer International Competition si è svolta anche quest’anno all’insegna di un’altissima qualità in gara e importanti conferme.

Un panel internazionale costituito da buyer accreditati ha riconosciuto l’unicità di Theresianer assegnandole il massimo titolo di Brewery of the Year - Italia: un premio che valorizza attenzione, qualità e passione per la tradizione che sono alla base di ogni gesto quotidiano nel birrificio di Nervesa della Battaglia (TV).

Il medagliere Theresianer può vantare in questa undicesima edizione altri importanti traguardi: Gold Medal per Theresianer Vienna che ha totalizzato 95 punti, Silver Medal per Theresianer Premium Pils con 93 punti e Bronze Medal con 90 punti per Theresianer Strong Ale. Tipicità, caratteristiche organolettiche, corrispondenza e piacevolezza sono i plus che hanno convinto i giurati ad assegnare votazioni importanti alle diverse birre Theresianer in concorso, rispondenti alle aspettative nelle categorie in cui ciascuna ha gareggiato.

Theresianer conferma ancora una volta la capacità di lavorare con estrema attenzione le materie prime e di esser portatrice di un metodo produttivo d’eccellenza che pone l’Azienda in vetta allo scenario brassicolo internazionale.

THERESIANER

A Nervesa della Battaglia, Treviso, esiste un’azienda che enfatizza con passione una combinazione vincente: il rispetto per la tradizione e la contemporaneità organizzativa premiata da progressivi successi di mercato e prestigiosi riconoscimenti internazionali, che mantiene la vitalità di una cultura presente a Trieste da oltre duecento anni. Il suo nome è quello di una rinomata birreria inaugurata nel “Borgo Teresiano” di questa città nel 1766, quando l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria la trasformò da piccolo borgo di pescatori nel più importante emporio marittimo dell’Impero asburgico. Nata dalla capacità imprenditoriale di Martino Zanetti, guidata dalla preziosa sapienza dei migliori mastri birrai, dal 2000 la Fabbrica di Birra Theresianer garantisce la miglior tradizione mitteleuropea di alta qualità nel bere.

Fare prodotti “unici” impone scelte di produzione e di distribuzione ben precise: l’impiego d’ingredienti eccellenti è la prima regola. Theresianer segue scrupolosamente la più antica legge ancora in vigore nel settore alimentare, quella che tutela la genuinità della birra. Promulgato dal Duca Guglielmo IV di Baviera nel 1516, l’“Editto di Purezza” recita che la birra tedesca può essere fabbricata unicamente con malto d’orzo o di frumento, luppolo e acqua. A questi ingredienti si è aggiunto più tardi il lievito, ancora sconosciuto all’epoca.