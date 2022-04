Zero infortuni, premiati i cantieri degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna

Coopservice, nell’ambito delle iniziative per la Safety Week, ha premiato il cantiere di Asolo Hospital Service. Gli addetti si occupano del global service negli ospedali di Montebelluna e Castelfranco Veneto.

Il premio è stato assegnato nel corso di un evento sulla sicurezza sul lavoro, in cui sono stati premiati i cantieri che negli ultimi tre anni hanno avuto zero infortuni e hanno assolto gli obblighi di formazione in tema di salute e sicurezza e di sorveglianza sanitaria. Il premio è stato ritirato da Andrea Furlanetto, contract leader di Coopservice, uno dei principali player nella fornitura di servizi integrati di facility. Il Gruppo Coopservice ha un fatturato superiore a 1 miliardo di euro e oltre 25mila dipendenti in Italia e nel mondo. L'attenzione e le azioni messe in campo da Coopservice hanno portato a ridurre l’indice di frequenza degli infortuni dal 29,8 del 2018 al 22,0 del primo trimestre 2022 (-26%), mentre l’indice di gravità è diminuito dallo 0,95 del 2018 allo 0,38 del primo trimestre 2022 (-60%). Risultati che non hanno fatto allentare la guardia sulla progressiva riduzione degli infortuni. Nel 2021 e primi due mesi del 2022 sono state formate in tema di sicurezza sul lavoro oltre 21mila persone, per un totale di oltre 109mila ore di formazione.