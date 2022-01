Medaglia d’oro per il Brut Nature di Villa Bogdano

Coraggiosi custodi della biodiversità e dell’identità dei vini del territorio, Domenico Veronese e Lucio Tessari di Villa Bogdano 1880 hanno trionfato con il Brut Nature Millesimato DOC 2020 alla Challenge Millésime Bio, è tra i 14 vini italiani premiati con la medaglia d’oro, tutti vini biologici.

Il Brut Nature Villa Bogdano 1880 è uno spumante che nasce da una lavorazione attenta e consapevole per sviluppare al meglio gli aromi tipici del vitigno e della terra particolarmente ricca di argilla: tre mesi di affinamento sui lieviti in vasche di vetro-cemento e una seconda fermentazione Charmat per più di tre mesi senza aggiunta di zuccheri. Il risultato è una bollicina raffinata a bassissimo contenuto di zuccheri (solo 2,8 g/l), coerente con l’identità della tenuta e con il posizionamento dei suoi vini, particolarmente adatta ad aperitivi quanto all’accompagnamento di piatti a base di pesce crudo e verdure.

Il contest conta la partecipazione di oltre 1.600 produttori internazionali di vini e birre biologici e biodinamici. L’edizione 2022 ha visto la premiazione di 574 vini, ai quali sono state assegnate 214 medaglie d’oro, 274 medaglie d’argento e 86 medaglie di bronzo.

Alla guida di Villa Bogdano 1880 dal 2016, ci sono Domenico Veronese e l’amministratore Lucio Tessari. La Tenuta a corpo unico è delimitata da due fiumi e questa è una grande forza, perché nei secoli ha permesso di mantenere le caratteristiche originarie del terreno ed è ancora oggi un’oasi protetta. Nei 110 ettari di vigneti, che affondano le radici in un terroir argilloso e calcareo, si privilegiano le rese basse, con grande attenzione alla tutela dei vigneti antichi e alla valorizzazione delle varietà autoctone. Oltre al Tai e alla Glera, ci sono vigneti di Refosco dal Peduncolo Rosso ed è stato reimpiantato la Malvasia. Queste scelte hanno permesso ai vini di Villa Bogdano 1880 di rafforzare la loro identità, aggiudicandosi premi e trovando uno spazio definito nel mercato internazionale.