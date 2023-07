Altri 5 prosecco bar per Bottega

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Non si ferma la corsa all'apertura di nuovi Prosecco Bar nel mondo. Il format, creato da Bottega spa, che rivisita in chiave moderna le vecchie osterie veneziane dove poter bere un bicchiere di vino e mangiare un piatto caldo al bancone o al tavolo, continua ad interessare sempre più aree del mondo. Nei prossimi 4-5 mesi Bottega aprirà altri 5 Prosecco Bar a Budapest, Abu Dhabi, Roermond in Olanda e ben 2 a Praga mentre in cantiere ci sono già i disegni per la realizzazione di altri 12 spazi nel 2024, uno dei quali certamente a Londra. "Le richieste", dice Sandro Bottega, a capo dell'azienda trevigiana, "sono moltissime e ci giungono da ogni parte del mondo, compresa l'Australia. Ne siamo orgogliosi ma le nostre scelte avvengono con dei criteri molto selettivi. Ora le aperture a Praga, Budapest, Abu Dhabi e Roermond ci consentiranno di raggiungere aree in cui abbiamo già una notevole visibilità". Ricordiamo che i Prosecco Bar di Bottega assicurano mediamente un milione di euro d'incassi l'anno ognuno, con punte di 5 milioni di euro a Dubai. All'aeroporto di Venezia, aperto circa un anno fa, si sono raggiunti i 2,6 milioni di euro