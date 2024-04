Aperto il 43° Prosecco Bar. Stavolta a Budapest

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nuovo Prosecco Bar, il 43° nel mondo, all’aeroporto di Budapest, in attesa, a giorni, dell’inaugurazione di un nuovo spazio a Basilea. Per Bottega spa, l’azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant’Urbano, nel trevigiano, che produce i migliori vini, dal Prosecco all’Amarone, grappe e liquori, so tratta di un rafforzamento nell’area dell’est europeo dove, da tempo, è presente con due Prosecco Bar in Bulgaria e i due più recenti aperti a Praga. “L’apertura del Prosecco Bar di Budapest è un ulteriore tassello del nostro format”, dice Sandro Bottega, a capo dell’azienda veneta, “che offre ai viaggiatori la possibilità di gustare in modo informale alcuni tra i più noti piatti della cucina italiana in abbinamento con i nostri vini. Il successo in ambito aeroportuale è il presupposto per nuove aperture nel prossimo futuro all’interno di altri importanti scali. Un concept che abbiamo ideato 10 anni orsono con la finalità di esaltare le eccellenze del nostro paese e gratificare il palato del consumatore tipo. Abbiamo iniziato nel 2014 a bordo della nave da crociera scandinava Cinderella del gruppo Viking per poi proseguire a Suel, Dubai, Tokyo, Londra, in Oman, Birmingham, Roma, Venezia, Milano, Bologna, addirittura siamo riusciti ad aprirne due a Guernsey, l’esclusiva località turistica sulla Manica, protettorato inglese e paradiso fiscale. Entro l’anno ne apriremo altri 3 o 4 e una decina nel 2025 puntando sugli Stati Unit, in Gran Bretagna e in Asia”.