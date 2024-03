Il Prosecco Gold di Bottega conquista il Pakistan

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo una luna attività preparatoria Bottega, i suoi vini, in particolare il Bottega Prosecco Gold, ha fatto breccia nientemeno che in Pakistan, mercato difficile soprattutto nel settore vini e liquori. L'importatore è un distributore di primo livello ed ha formalizzato una primo ordine molto corposo che fa prevedere interessanti opportunità commerciali anche nel breve periodo. Bottega, tre giorni orsono, ha inaugurato all'aeroporto Vaclav havel di Praga il suo secondo Prosecco Bar, stavolta nell'aerea partenze del Terminal 2, zona Shengen, spazio strategico sul percorso per accedere ai gate di imbarco dei voli destinati verso le principali capitali europee. Bottega, entro i due prossimi mesi,. aprirà altri 5 Prosecco Bar in varie zone europee.