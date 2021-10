Prosecco rosé Contarini conquista la giuria tedesca

Contarini Vini e Spumanti conquista la Medaglia d’Oro per il prodotto Contarini Prosecco Rosé D.O.C. Spumante Millesimato Extra Dry ad uno dei più importanti concorsi enologici internazionali: Il Berliner Wine Trophy 2021 – Degustazione estiva. Un riconoscimento di cui la Contarini è molto orgogliosa, in particolare per questo vino che è sul mercato da poco meno di un anno: "Contarini desidera condividere con i propri clienti e agenti questo ulteriore traguardo, ringraziando tutto il team, che ha lavorato con impegno e dedizione per raggiungere la migliore qualità per i propri vini."

Il Berliner Wine Trophy è il più grande concorso vinicolo al mondo e la più importante degustazione di vino, riunisce ogni anno produttori e distributori con 14.000 etichette.

VINI CONTARINI

L'azienda ha le sue origini a Conegliano, dove tutto profuma di vino e dove resta indelebile la traccia di una coltura della vite secolare che si ritrova nel paesaggistico, tra i più incantevoli e suggestivi del mondo.

Prodotto sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene il Prosecco Rosè Contarini è un vino di qualità superiore che acquisisce le sue particolarità organolettiche dal territorio che lo circonda: ben protetto dalle Alpi e accarezzato dalle brezze del Mare Adriatico. Questo vino dal perlage fine e persistente è fresco e fruttato. Colore rosato con riflessi tendente al rubino. Spuma fine e regolare. Al naso si percepiscono chiari sentori floreali e leggermente vinosi. Bocca asciutta, sapida e molto gradevole. Ottimo con formaggi freschi e piatti a base di verdure.

Contarini si incarica di controllare tutte le fasi del ciclo produttivo dei suoi vini, seguendo passo dopo passo, con attenzione capillare, il percorso che dall'origine dei prodotti prima passa attraverso la loro successiva trasformazione, fino al raggiungimento del risultato finale. Contarini fa della cura e della ricerca della qualità dei suoi vini un'arte.

"Gli enologi che collaborano con l'azienda Contarini provengono dalla prestigiosa Scuola Enologica di Conegliano, una delle più antiche d'Italia. Il segreto del marchio Contarini risiede nell'incessante dialogo tra passato, presente e futuro, in una fusione di prospettive che traendo costante nutrimento dalla tradizione ne fanno un sistema di riferimento per rileggere e interpretare in chiave moderna antichi e immutati sapori per poterli poi plasmare ed attualizzare giorno dopo giorno. Crescere, perfezionarsi, essere abili pionieri del gusto, ascoltare la voce dei propri clienti per appagare con cura e dedizione ogni loro più sottile esigenza, rimanere sempre fedeli alla tipicità assoluta del passato arricchendola con le grandi opportunità offerte dalle moderne tecnologie: un insieme di valori e ambizioni che fanno di Contarini una realtà solida, un gruppo vincente, motivato e animato dalla condivisione di un'inestirpabile passione, quella per il buon vino." questo è il pensiero che muove l'azienda di Vazzola.