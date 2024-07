Il prosecco superiore DOCG Brut Di Tomasi si aggiudica la Gran Fascetta d'Oro 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’azienda Agricola Tomasi è orgogliosa di annunciare che il nostro Prosecco Superiore DOCG Brut ha ricevuto il primo premio alla 10° edizione del Concorso Enologico Fascetta d'Oro, il primo e unico concorso nazionale dedicato esclusivamente a Conegliano Valdobbiadene e ai suoi eccellenti vini. Tra i 236 vini in gara, il nostro Prosecco Superiore DOCG Brut si è aggiudicato la Gran Fascetta d'Oro, il primo premio, mentre il Prosecco Superiore Extra Brut ha vinto la "Fascetta d’Oro" nella sua categoria La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 6 luglio durante il "Gran Gala della Primavera del Prosecco Superiore", dove sono stati premiati tutti i vincitori che hanno totalizzato il maggior numero di punti nelle degustazioni effettuate con il supporto tecnico di Assoenologi - organismo ufficialmente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Oltre ai due premi, al titolare della cantina, Gianfranco Tomasi, è stata consegnata un'opera d'arte che rappresenta un omaggio al talento e alla cultura delle terre del Prosecco Superiore. Una creazione sapientemente disegnata e forgiata dalle mani di Valentino Moro che rende omaggio alla sapienza enologica dei produttori locali. Gianfranco Tomasi, titolare della Cantina, ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento che premia il lavoro e la dedizione del nostro team. La Gran Fascetta d'Oro conferma l'impegno costante verso l'eccellenza e la qualità che mettiamo in ogni fase della produzione del nostro Prosecco Superiore DOCG Brut. Questo successo è un tributo alla nostra tradizione vinicola e alla passione che ci guida ogni giorno.” Azienda Agricola Tomasi Via Borgo Molino 12 31020 Tarzo / TV www.proseccotomasi.it vinitomasi@gmail.com