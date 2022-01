Si brinda con il prosecco Villa Sandi alla Coppa del Mondo di Snow Polo

La Coppa del Mondo di St Moritz rappresenta il primo e più prestigioso torneo di polo su neve da 37 anni e combina stile, tradizione e intrattenimento d’alto profilo in una delle location montane più esclusive e affascinanti.

Villa Sandi si unisce all’esclusivo evento in calendario dal 28 al 30 gennaio 2022 e porta il Prosecco in un contesto di stile, prestigio e rilievo a livello internazionale.

Attraverso la partnership, Villa Sandi vuole valorizzare una produzione vitivinicola di eccellenza e promuovere l’identità di un prodotto simbolo come il Prosecco: un vino che è stato capace di affermarsi nel mondo come fenomeno di costume, ma che si distingue anche come veicolo di eleganza e ricercatezza.

La cantina guidata dalla famiglia Moretti Polegato darà inoltre il nome a una delle tribune che sorgeranno di fronte al celebre lago ghiacciato che ospiterà le gare a fine di gennaio, e darà vita ad una serie di eventi in loco per i clienti e gli ospiti.

Durante l’evento, Villa Sandi sarà presente con un’area lounge brandizzata a bordo del campo da gioco dove gli ospiti potranno degustare diverse interpretazioni di Prosecco, abbinate ad appetizers prodotti con specialità tipiche.

«La Snow Polo World Cup di St Moritz - commenta Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi - è la massima espressione di una specialità unica nel panorama delle discipline equestri, che incarna un’anima alpina e al tempo stesso vanta allure e risonanza su scala globale. Un evento così prestigioso rappresenta l’opportunità ideale per raccontare il Prosecco, un vino sempre più amato in tutto il mondo ma anche un territorio ricco e meraviglioso ancora da scoprire.

“Il legame tra Villa Sandi e la Snow Polo World Cup di St Moritz - continua Moretti Polegato - riflette inoltre la passione per i cavalli che la nostra famiglia nutre e tramanda di generazione in generazione».

I vini di Villa Sandi saranno inseriti nella carta vini degli hotel più prestigiosi di St Moritz. Nella serata di venerdì 28 gennaio le strutture ricettive della località svizzera ospiteranno in contemporanea una speciale degustazione delle diverse denominazioni di Prosecco Villa Sandi.

Per celebrare l’evento, Villa Sandi ha realizzato un’esclusiva bottiglia “ad hoc”, prodotta in serie limitata e disponibile nell’e-commerce, nei migliori ristoranti, hotel ed enoteche elvetici.

Coppa del mondo di Snow Polo a St. Morritz

La storia della Coppa del mondo di Snow Polo di St Moritz parte nel 1985, e tutt’oggi rappresenta l’unico torneo «high goal» della disciplina. Dal 28 al 30 gennaio 2022, sei squadre composte dai migliori interpreti del mondo si sfideranno sullo specchio ghiacciato del Lago di St Moritz, dando vita a nove incontri nella cornice delle cime innevate della Valle Engadina. Il “via” al primo match sarà dato alle ore 11 del 28 gennaio, mentre la finale si giocherà alle 14:30 di domenica 30. L’evento attirerà a St Moritz circa 20.000 persone nei tre giorni, a cui saranno rivolti eventi, cene gourmet e occasioni di intrattenimento, in collaborazione con gli hotel più blasonati della cittadina.

Nella foto Diva Moretti Polegato.