Giovane designer cinese ridisegna le scarpe da tennis Lotto

«Qingzi Gao ha saputo sorprenderci con una proposta eclettica, fatta al contempo di estetiche futuristiche e printing retro ispirati agli “adverstising vintage” di Lotto. È stato un modo brillante e innovativo di usare il nostro patrimonio per portare il brand su sentieri nuovi, e inediti» commenta Andrea Tomat, Presidente e AD di Lotto Sport Italia. «La partnership con ITS continua a regalarci grandi soddisfazioni. Ci permette di entrare a contatto con l’energia innovatrice delle nuove generazioni di giovani talenti, in un contesto internazionale e cosmopolita, che vibra di nuove idee e di stili provenienti da ogni parte del mondo».

Esplorare nuove frontiere, per cercare punti di incontro originali tra moda e sport, con gli occhi e le idee delle giovani generazioni di designer. Lotto Sport Italia - azienda leader nelle calzature e nell’abbigliamento sportivo, che da sempre ha nel proprio DNA la volontà di sperimentare e scoprire nuove tendenze – ha annunciato venerdì 19 novembre, nel corso dell’evento digitale di ITS International Talent Support, il vincitore della terza edizione del Lotto Sport Award.

A vincere il primo premio – nato dalla partnership tra il contest, fondato nel 2002 da Barbara Franchin, oggi uno dei più autorevoli al mondo per talenti emergenti del fashion, e l’azienda di Trevignano - è stata Qingzi Gao, cinese classe 1995. Secondo e terzo posto ai designer israeliani Tomer Stolbov e Hadar Slassi. I tre designer avevano il compito di proporre la loro personale rivisitazione in chiave contemporanea dell’iconica scarpa da tennis Lotto Signature, nata per celebrare l’ex tennista argentino José Luis Clerc.

La vincitrice avrà la possibilità di svolgere uno stage all’interno dell’Ufficio Prodotto Lotto, lavorando alla realizzazione di una “capsule collection”, a stretto contatto con il team creativo e di sviluppo dell’azienda. L’obiettivo è quello di stabilire un confronto e una collaborazione tra pura creatività, manualità artigianale e sistemi produttivi globali.

Con Lotto Sport Award, l’azienda di Trevignano conferma la sua attenzione al lifestyle, collaborando con designer interessati a sperimentare nuovi percorsi, diretti a valorizzare la tradizione sportiva del brand e la peculiare attenzione italiana allo stile, alla costante ricerca di tecnologie e materiali, all'innovazione di prodotto, che da sempre costituiscono i segni distintivi del marchio.