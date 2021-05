Rch Group: «34 nuove assunzioni e oltre 23 milioni di fatturato nel 2020»

Una crescita costante, sana e sostenibile: Rch Group Spa ha reso noti i risultati per l’anno 2020 che hanno registrato un fatturato che supera i 23 milioni di euro, con un margine operativo lordo che si attesta a 2,7 milioni di euro.

Nonostante il quadro di profonda incertezza legato alla crisi sanitaria, l’azienda con sede a Silea ha continuato a investire anche nell’acquisizione di nuove risorse professionali. Con le 34 nuove assunzioni del 2020, il gruppo conta attualmente su 110 dipendenti. Il 2020 si è contraddistinto anche per un rafforzamento della presenza internazionale dell’azienda: all’apertura di una filiale Rch in Germania, nel luglio 2020, si è affiancato l’ingresso nel mercato francese. La crescita di Rch nel 2020 è stata sostenuta da una strategia estremamente dinamica che ha permesso di rispondere rapidamente alle nuove esigenze evidenziate dal mercato, nonostante il blocco della domanda del settore avvenuto durante il lockdown. Il lancio di piattaforme di servizi dedicate ai concessionari per la gestione da remoto delle soluzioni cassa telematiche (Rch Smart Control) e lo sviluppo di app digitali per semplificare e ottimizzare il lavoro degli esercenti (Rch Smart Order), hanno contribuito in modo significativo a determinare i risultati positivi dell’esercizio fiscale 2020. Notevoli, infine, gli investimenti effettuati nelle attività di Ricerca e Sviluppo che, sempre nel 2020, si sono attestati al 10% del fatturato. Per il 2021, Rch ha stimato un incremento del fatturato del 20% i cui driver principali saranno la chiusura delle fase di acquisizione da parte degli esercenti dei nuovi registratori telematici, la crescita del business nei mercati internazionali e il lancio di innovativi servizi digitali. La fase espansiva del 2021 sarà affiancata da un ulteriore aumento dell’organico aziendale, anch’esso stimato del 20%.

«Nonostante un 2020 particolarmente complesso a causa della pandemia, Rch è cresciuta in modo sensibile, anche al di là delle migliori aspettative. Ciò è avvenuto in primis grazie al prezioso contributo di tutti i dipendenti e collaboratori che hanno dimostrato grande professionalità e attaccamento all’azienda. Il sostegno di tutti è stato essenziale per portare avanti le nostre idee e i progetti innovativi messi in campo per rendere il nostro mercato di riferimento sempre più smart. Nel primo trimestre 2021, abbiamo già registrato un fatturato che negli anni precedenti all’avvento dei sistemi di cassa telematici sarebbe stato raggiunto soltanto a fine luglio: un ottimo risultato, che sottolinea e conferma la crescita strutturale della nostra azienda» conclude Nicola Degan, Cfo di Rch.