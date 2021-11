La trevigiana RCH presenta i nuovi sistemi di cassa smart

RCH di Silea fornisce, progetta e vende registratori di cassa, misuratori e stampanti fiscali, POS, hardware e software per la completa gestione del punto vendita e controllare la domotica degli ambienti, gestire i pagamenti e offrire nuovi servizi innovativi ai clienti. Le potenzialità dei nuovi sistemi di cassa smart di RCH S.p.A. sono raccontatati in uno spot che dal prossimo dicembre sarà trasmesso in televisone. Dopo oltre mezzo secolo di attività il marchio fondato da Luigi De Pra, che vede oggi al timone il figlio Stefano è sempre in crescita, nel fatturato, nella ricerca, negli investimenti, nei mercati internazionali e nello sviluppo di innovativi servizi digitali.

Caratterizzato dal claim “Gli dai un dito, ti dà una mano”, che sintetizza la semplicità con la quale dallo schermo touch del sistema di cassa si può gestire il negozio a 360 gradi, lo spot mette al centro l’esperienza diretta di un esercente. Siamo all’interno di un bar e, da dietro il suo bancone, il negoziante racconta come, semplicemente utilizzando un dito per interagire con lo schermo della propria cassa, può controllare illuminazione e climatizzazione, gestire pagamenti smart e delivery, organizzare i tavoli del locale, prendere appuntamenti e prenotazioni, consultare meteo, chiamare un taxi e molto altro ancora.

Molto più di un sistema cassa “tradizionale” dunque, ma un vero e proprio digital business assistant che ottimizza e semplifica tutte le attività quotidiane e moltiplica il numero di servizi da offrire ai clienti, incrementando così le opportunità di crescita commerciale del punto vendita.

La pianificazione sulle reti Mediaset prevede l’utilizzo della versione dello spot da 15’’, mentre su SKY sarà in programmazione lo spot da 30’’. Ad accompagnare la campagna, RCH S.p.A. ha previsto anche un’attività di product placement, sempre sul circuito SKY, all’interno della trasmissione “Quattro Ristoranti” in onda dal 5 dicembre 2021, condotta da Alessandro Borgese.

Lo spot è visibile qui:

RCH è da 50 anni un punto di riferimento nel settore delle soluzioni avanzate per la gestione del punto vendita. Grazie a una piattaforma d’offerta completa di sistemi a supporto dei processi di fidelizzazione dei consumatori, integrazione e velocizzazione nello scambio delle informazioni, all'avanguardia in molteplici segmenti di mercato tra i quali Food & Beverage (bar, ristoranti, pizzerie), Retail, Hospitality (hotel, B&B, agriturismi), Beauty e Wellness (saloni di parrucchieri, centri estetici e benessere), Aziende Agricole e Service Automotive (officine meccaniche, elettrauto e carrozzerie).

Dai registratori telematici - partendo dai tradizionali fino alle Android Smart Solutions - ai sistemi POS completi di PC, stampante fiscale e software gestionale, i prodotti RCH e MCT rispondono a tutte le moderne esigenze delle imprese commerciali.