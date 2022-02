La realtà aumentata per scegliere il letto di San Valentino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Completi letto e copripiumini per festeggiare la festa degli innamorati scelti con un click: https://apps.apple.com/it/app/casahomewear/id1489194876 inquadrando il proprio letto, trasformando la camera, per una notte speciale Cotonificio Zambaiti, leader italiano nella produzione di biancheria per la casa, non dimentica il giorno degli innamorati. Oggi, grazie alla collaborazione con Casahomewear, sfrutta la Realtà Aumentata con la quale è possibile personalizzare l’acquisto della biancheria della camera da letto in tempo reale con proposte romantiche e divertenti, per rendere il 14 Febbraio, la camera delle coppie innamorate che decidono di trascorre la sera più dolce dell’anno tra le mura domestiche, davvero speciale. Apple/iOS https://apps.apple.com/it/app/casahomewear/id1489194876 Google/Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casahomewear.chw Gli innamorati potranno così diventare designer della propria stanza e scegliere il completo letto perfetto per il proprio amato o la propria amata. Grazie a questa tecnologia, inquadrando il letto con uno smartphone, si possono scegliere le lenzuola preferite per San Valentino ed acquistarle con un semplice click in CASAhomewear. Moonlight, parure copripiumino con sacco e federe, nuvole e cielo azzurro per i più romantici e una pioggia di originali cuori rossi resi a rilievo, dalla innovativa stampa digitale ad alta definizione, per la collezione Sweet Heart, Happidea di Cotonificio Zambaiti. Questi set copripiumino Happidea non solo sono originali e perfetti per la sera più romantica dell’anno, ma assicurano un sereno riposo grazie alla fibra naturale di cotone 100% e dei coloranti ecologici eco-compatibili utilizzati dalla pluriennale esperienza del Cotonificio Zambaiti. Scegliere la giusta biancheria da camera è molto importante. Le lenzuola bianche sono intramontabili, si adattano ad ogni ambiente e donano un tocco di eleganza alla stanza ma il rosso non può mancare la sera di San Valentino. Lenzuola, copripiumini, cuscini arredo, soffici plaid in puro cotone “Made in Italy”, total red, light blue e con fantasie perfette a rievocare l’amore di coppia. Per gli appassionati di pop art, Cotonificio Zambaiti propone la collezione firmata dall’artista brasiliano, Romero Britto, con biancheria da letto vivacissima, dove a spiccare è la bocca a cuore, un pensiero d’amore per la festa degli innamorati. Romero Britto è un artista di origini brasiliane che vive a Miami. Britto non è un semplice artista ma un poliedrico innovatore della pop-cultura. Scultore, pittore, serigrafo, designer, Britto sperimenta e coniuga nella sua arte cubismo, street-art e pop-art. Le opere di questo artista sono ironiche ma empatiche si caratterizzano per l’uso di colori vivaci e sortiscono positività. Le sue opere infondono vigore e brio, tanto da essere considerate fonte di ispirazione per milioni di persone. A renderle così vibranti non è solo l’uso imperante della policromia ma la semplicità di un design democratico, popolare, diretto e comprensibile a tutti, che si esprime attraverso un iconico cartoon-style. Il lavoro di Britto è stato esposto in gallerie e musei in oltre 100 paesi, tra cui la mostra Salon de la Societe Nationale des Beaux Arts al Carrousel du Louvre nel 2008 e 2010. Ha creato installazioni di arte pubblica per lo O2 Arena di Berlino, l’aeroporto John F. Kennedy di New York, il Cirque Du Soleil e il Super Bowl XLI, ed è stato accreditato con la più grande scultura monumentale nella storia dell’Hyde Park di Londra. INFO: https://www.cotonificiozambaiti.it/