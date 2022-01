Roberto Monti nominato nuovo amministratore delegato di Arper

A partire da lunedì 24 gennaio Roberto Monti è entrato a fare parte del consiglio di amministrazione di Arper e ne ha assunto il ruolo di amministratore delegato. Roberto Monti prende la guida di Arper nella definizione e nello sviluppo delle linee strategiche di crescita dell’azienda. Il manager svedese, leader dinamico dal background multiculturale e internazionale, approda in Arper dopo una consolidata esperienza nel mondo dell’arredo e del retail, maturata lungo un percorso professionale di successo in Ikea.

Dal 1990 al 2017 ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in ruoli di leadership, come membro del global management group. Dal 2014 al 2017 è stato Presidente di Ikea Concept, dove ha guidato lo sviluppo del Brand Concept e la sua implementazione nei retail store in tutto il mondo. Dal 2010 al 2014 è stato Presidente di Ikea South East Europe, il più grande mercato di tutto il gruppo. Dal 2004 al 2010 è stato AD & Country Manager di Ikea Italia. Attualmente senior advisor & board member per organizzazioni aziendali e no profit, Roberto Monti è membro del Consiglio di Amministrazione di Itab Group, di Aidaf, Associazione Italiana Imprese Familiari e Direttore Fondatore del programma “Respect & Dialogue”, iniziativa che promuove un dialogo attivo per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Roberto Monti assume la carica di amministratore delegato di Arper dopo essere entrato a far parte dell’Advisory Board del Gruppo, nel 2021. Con l’arrivo del manager, Arper intende rafforzare ulteriormente la propria competitività, puntando sulla sua visione internazionale che prevede le persone e l’ambiente al centro del sistema azienda.

«In Arper lavoreremo per costruire una strategia di business internazionale di medio e lungo termine che prenda ispirazione e forza dal progetto "designing the world we live in", ponendo attenzione alle persone che vivono questi spazi, ai loro bisogni, alla tensione verso il cambiamento in atto e con l'intenzione di includere la sostenibilità come parte integrante del nostro percorso» le prime parole di Roberto Monti da amministratore delegato. «Sono molto felice che Roberto abbia accettato il nostro invito a diventare parte della squadra Arper - conclude Claudio Feltrin, presidente di Arper - Condivide i valori della nostra azienda e ne interpreta perfettamente la cultura e l'ambizione di evolversi e di continuare a essere una azienda all'avanguardia».