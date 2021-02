A San Valentino una degustazione di Rosé in streaming

Come festeggiare San Valentino e avvicinare gli innamorati in quest’epoca frammentata dalle distanze? Villa Sandi ha la risposta e propone: #dilloconunrosé. Attraverso il rosa, simbolo dell’amore che trionfa e che supera le avversità, il Gruppo della famiglia Moretti Polegato crea un’occasione di incontro virtuale per le coppie che non potranno vivere insieme la giornata del 14 Febbraio e dà l’opportunità, a chi potrà celebrare l’amore sotto lo stesso tetto, di donare un sorriso alla persona amata con una degustazione da condividere nell’atmosfera di casa. Il tutto attraverso i profumi e i sapori del Prosecco Rosé, che diventa ambasciatore di un messaggio personalizzabile, sulle note più dolci e coinvolgenti scelte da Villa Sandi e inserite in una speciale playlist da ascoltare insieme.

Le sorprese non si fermano qui. Oltre alla dedica “su misura” inserita all’interno della confezione, sarà possibile condividere i propri sentimenti con il mondo dei social attraverso una diretta sul canale Instagram di Villa Sandi. I messaggi di amore saranno letti “live” dagli influencer Caterine Poulain ed il suo fidanzato Filippo Graziani, con cui le coppie potranno condividere un aperitivo in diretta streaming.

Il Prosecco nella sua versione rosata ha costituito un messaggio di speranza in un 2020 difficile, rivelandosi la novità enologica dell’anno a livello globale oltre che un prodotto di successo in un anno anomalo per l’economia globale. Anche per San Valentino le bollicine Rosé continuano a trasportare un messaggio di positività, proponendosi come occasione di incontro e ambasciatrici di affetto per le coppie di tutta Italia.

«Ci apprestiamo a celebrare una ricorrenza che solitamente unisce, in un periodo storico che ha trasformato completamente il nostro modo di vivere le occasioni di festa. - afferma Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi – Per questa ragione, come Gruppo, vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza un po’ fisica e un po’ digitale che permetta alle persone di sentirsi vicine vincendo le distanze. Abbiamo deciso di farlo con il Prosecco Rosé, un prodotto nuovo e molto apprezzato in tutto il mondo e che è ancora tutto da scoprire».

Villa Sandi ha creato una confezione particolare per San Valentino che sposa i colori che danno vita al rosa. Due nastri rossi abbracceranno un’elegante confezione bianca, che custodirà due bottiglie di Prosecco Rosé Villa Sandi. Lo scrigno racchiuderà una lettera con un pensiero sull’amore che potrà essere personalizzato e un codice che, una volta scansionato, permetterà di accedere ad una playlist su Spotify appositamente creata per rendere speciale l’esperienza di #dilloconunrosé.