Il Fanale group srl lancia l'orario estivo e la formazione continua: più tempo libero e crescita per i dipendenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con l’arrivo dell’estate, Il Fanale Group, azienda artigianale rinomata nel settore illuminazione, introduce una serie di iniziative che puntano al benessere e allo sviluppo delle proprie risorse. Marzia e Tomas Dalla Torre, imprenditori e titolari dell'azienda, annunciano il nuovo orario estivo e un programma di formazione continua per i dipendenti, con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo. Orario Estivo: Più Tempo Libero per un Maggiore Benessere A partire da Giugno e fino alla fine di Agosto, Il Fanale introduce un orario di lavoro flessibile che prevede il venerdì pomeriggio libero. Questa iniziativa è pensata per permettere ai dipendenti di conciliare meglio il lavoro con la vita privata, offrendo loro l’opportunità di godere di momenti di relax e di qualità con le proprie famiglie e amici. "Vogliamo che i nostri collaboratori possano sfruttare al meglio i pomeriggi estivi per rilassarsi, dedicarsi agli hobby e alle attività all’aria aperta," spiegano Marzia e Tomas Dalla Torre. "Siamo convinti che un buon equilibrio tra vita lavorativa e personale sia fondamentale per il benessere complessivo." Formazione Continua: Investire nelle Competenze per un Futuro Brillante Il Fanale crede fermamente nel valore delle persone e ha deciso di investire nella formazione continua, offrendo ai propri dipendenti una vasta gamma di corsi durante l’orario di lavoro. L'azienda ha introdotto: • Corsi di potenziamento della lingua inglese, per migliorare le competenze linguistiche e favorire una comunicazione internazionale più efficace. • Corsi di project management con approccio Agile e Scrum, per fornire metodologie moderne e migliorare l’efficienza nella gestione dei progetti. • Corsi di aggiornamento su Microsoft Excel, per ottimizzare le capacità tecniche e facilitare le attività quotidiane. "Il mondo del lavoro sta mutando velocemente," spiega Marzia Dalla Torre, CEO dell’azienda. "Trovare risorse qualificate è sempre più difficile e la scala valoriale delle persone è cambiata. Oggi si cerca non solo un buon stipendio, ma anche un ambiente di lavoro che offra maggior tempo libero e opportunità di crescita professionale continua. Con il nostro programma di formazione, vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento, aiutando i nostri collaboratori a crescere sia a livello personale che professionale." Un’Azienda Inclusiva e Attenta alla Diversità Il Fanale è orgogliosa della propria quota rosa, che rappresenta circa l'80% del personale. Questa politica aziendale, portata avanti con passione da Marzia e Tomas Dalla Torre, è volta a creare un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, dove la diversità è considerata un valore aggiunto. "Crediamo che la diversità e l'inclusione siano elementi chiave per un ambiente di lavoro innovativo e dinamico," afferma Marzia Dalla Torre. "Questo ci permette di accogliere e valorizzare le diverse prospettive, favorendo così la creatività e il successo dell’azienda." Con queste nuove iniziative, Il Fanale dimostra di essere non solo un’azienda leader nel settore dell'illuminazione, ma anche un esempio di eccellenza nell’attenzione al benessere dei propri collaboratori. L’azienda continua a distinguersi per l'impegno verso l'innovazione e la formazione continua, creando un ambiente di lavoro che valorizza le persone e le aiuta a crescere in un mondo del lavoro in continua evoluzione.