La Callaltella: cantina a conduzione femminile a San Biagio di Callalta

Da una decina d'anni la cantina La Callaltella di San Biagio di Callalta è un'azienda in rosa, a totale conduzione femminile. Da sempre gestita dalla famiglia Bonetto, sin dalla sua fondazione nel 1951, da una decina d'anni l'azienda agricola è stata acquisita da tre sorelle (Antonella, Elisabetta, Elena Bonetto), che l'hanno rinnovata nell'immagine e nell'organizzazione, rafforzando e riposizionando il marchio. "All'inizio non è stato facile spiegare ai clienti che la proprietà era cambiata - raccontano le tre imprenditrici - pur rimanendo in famiglia, l'assetto societario era completamente rivoluzionato. C'era chi non accettava l'idea che tre donne, per giunta giovani, potessero tenere il timone di un'azienda. Ma noi non abbiamo preso paura e siamo andate avanti per la nostra strada, con la convinzione di rivitalizzare e valorizzare il grande valore che ci era stato tramandato dalle generazioni precedenti. Dopo dieci anni, possiamo finalmente raccogliere le fatiche del nostro lavoro". La prima scelta delle sorelle Bonetto è stata quella di sostenere la raccolta a mano delle uve e l'utilizzo minimo di pesticidi in vigneto, per una questione di rispetto ambientale e di qualità del prodotto finito. "Prima ancora di essere imprenditrici - spiegano le tre sorelle - siamo mamme lavoratrici, che hanno a cuore il futuro delle nuove generazioni e di ciò che ne sarà del nostro Pianeta. Per questo cerchiamo di proporre ai clienti il prodotto migliore in termini di genuinità e sostenibilità, rispettando la tradizione vitivinicola, cercando di innovare i prodotti, soprattutto tenendo conto delle nuove richieste del mercato". Fra i vini de La Callaltella, che si caratterizza per essere un'azienda multiprodotto, ci sono tutti i vini tipici della zona del Piave come Cabernet Franc, Merlot, Raboso, Pinot Nero, Verduzzo, Manzoni Bianco, Chardonnay, Prosecco DOC. Fra le novità del nuovo catalogo, che è molto apprezzato sia da clienti privati che da ristoratori e titolari di bar, rivendite ed enoteche di tutta Italia, ci sono sicuramente il Barricato, il Rosa e il Privè passito di Manzoni Bianco. "I vini affinati in barrique di rovere, hanno bisogno di tempi lunghi di attesa, mesi o anni di affinamento: ci insegnano l'importanza della lentezza e della ponderazione in qualsiasi scelta aziendale. L'essere donne e mamme imprenditrici per noi è una marcia in più per creare relazione ed empatia con le persone, prestare attenzione ai dettagli, innovare e migliorare continuamente i servizi, spesso con tocchi di creatività inattesa".