Impresa Ambiente, a Sara Cecchetto il premio "giovane imprenditore"

Venerdì 4 febbraio a Venezia, presso le sale apollinee del Teatro La Fenice si è tenuta la cerimonia di premiazione della IX edizione del Premio Impresa Ambiente, durante la quale Sara Cecchetto, responsabile della sostenibilità dell'azienda agricola Cecchetto Giorgio si è aggiudicata il premio speciale "Giovane Imprenditore".

Il riconoscimento, promosso in Italia dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con la collaborazione di Unioncamere e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, è il più alto riconoscimento nazionale per le imprese private e pubbliche che si siano distinte in un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale.

I vincitori

La giuria ha selezionato i vincitori tra 74 candidature arrivate da 13 regioni d’Italia e ha assegnato il premio secondo le quattro categorie previste:

Migliore Gestione (micro e piccole imprese) - Fattoria Triboli.

Migliore Gestione (medie e grandi imprese) - IRSAP S.p.a.

Miglior Prodotto - Clean Air Europe S.r.l. e menzione alla Conceria Pasubio S.p.a

Miglior Processo/Tecnologia - Novamont S.p.a.

Migliore Cooperazione Internazionale - ESI S.P.A.

Premio speciale “Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 (già in gara per una delle quattro categorie) – Sara Cecchetto

Premio speciale “Start-up innovativa” per progetti altamente innovativi e di ricerca dedicati allo sviluppo eco-sostenibile - ITAMIA Engineering

Sara Cecchetto

Il “Premio speciale giovane imprenditore” è stato assegnato a Sara Cecchetto, responsabile sostenibilità dell'azienda agricola Cecchetto Giorgio, con sede a Vazzola, che ha concorso nella categoria Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile con il progetto “Diventare Climate Positive entro il 2026” che ha contribuito a strutturare un percorso molto articolato e definito che porterà l’azienda a produrre vini preservando e raccontando la storia del territorio, e allo stesso tempo rendendo ogni scelta imprenditoriale economicamente sostenibile, ecologicamente rispettosa e socialmente etica. Dopo aver misurato e compreso il proprio impatto ambientale, l’azienda ha iniziato a sviluppare dei piani di miglioramento biennali con l’obiettivo di ridimensionare i comportamenti errati e crearne di nuovi più etici e sostenibili per garantire alle generazioni future soluzioni rispettose dell’ambiente e delle sue risorse. Alcune delle attività sviluppate sono l’impiego di packaging certificato FSC; riduzione del peso delle bottiglie in vetro, utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili (100% pulita e certificata), riduzione consumi idrici in vigneto attraverso l’impiego della tecnologia di Idroplan, acquisto di arnie per favorire la biodiversità nei nostri vigneti. Parallelamente l’azienda porta avanti un piano di cattura delle emissioni residue e di certificazione delle proprie performance di sostenibilità.