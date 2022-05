Sisley presenta la nuova collezione sostenibile

Sisley lancia la capsule collection Undyed con scatti e video di Fabrica, da sempre centro di eccellenza creativa. Il futuro è oggi. Il progetto Undyed parte dalla contemporaneità e guarda avanti, proponendo una selezione di capi realizzati con fibre naturali che non subiscono alcun processo di tintura.

Undyed, che significa proprio “non tinto”, è il nome di una collezione sostenibile per valorizzare il concetto di autenticità e consapevolezza: una moda senza filtri, come lo stile di vita cui è ispirata.

Realizzati senza alcun processo di tintura, i capi Undyed presentano i colori naturali delle fibre, limitano lo spreco d’acqua e la dispersione di sostanze chimiche nell’ambiente.

La capsule collection include capi in felpa, lino e viscosa, ma il focus è sul denim, che per Sisley è un modo di vivere, elemento fondante dell’heritage del brand, che proprio dal jeans è partito negli anni Settanta. Una collezione versatile e trasversale, oltre gli schemi, interpretabile da uomo e donna.

La campagna di lancio di Undyed mette in scena la gita fuori porta di un gruppo di millennials e parla di sostenibilità, autenticità e inclusività con il linguaggio edgy e spettinato di Sisley, senza filtri.

Lo styling e le immagini della campagna Undyed sono stati realizzati dai residenti di Fabrica, creativi under 25 provenienti da tutto il mondo, in quel che è solo l’inizio di una collaborazione tra due brand che da sempre condividono visione, valori e linguaggi.