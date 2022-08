Stiga sponsor dei campionati italiani assoluti dei 10 km di corsa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

STIGA affianca la Fidal Veneto con la sponsorizzazione dei Campionati Italiani Assoluti dei 10 km di corsa su strada, evento di grande importanza che porterà i migliori atleti azzurri a confrontarsi su uno spettacolare circuito nel cuore storico di Castelfranco Veneto. La presenza di STIGA in questa prestigiosa competizione attesta la volontà dell’azienda trevigiana di essere sempre pronta ad investire sulla valorizzazione del territorio e in prima linea durante le iniziative sportive locali. Oltre ai titoli italiani assoluti, al termine della gara saranno assegnate le maglie tricolori delle categorie promesse, juniores e allievi. L’appuntamento sarà valido anche per il campionato italiano di società di corsa, in questo modo potranno parteciparvi anche atleti stranieri tesserati nei club italiani. Determinazione e voglia di emergere sono gli ingredienti che sia le giovani promesse che i migliori atleti del podismo nazionale metteranno in gioco per aggiudicarsi il titolo, sempre nel rispetto degli avversari: questi valori della corsa incontrano la filosofia di STIGA per vincere ogni sfida e raggiungere per primi ogni traguardo. La manifestazione si svolgerà a partire delle ore 17.00 di sabato 3 settembre.