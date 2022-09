Stiga sponsor del Benetton rugby Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il brand di Castelfranco Veneto sarà partner ufficiale del club sportivo per i prossimi tre campionati, a partire dalla stagione 2022-2023, durante i quali il logo STIGA sarà visibile sulle divise da gara della prima squadra, del settore giovanile e delle Red Panthers. La prestigiosa collaborazione attesta la volontà di STIGA di investire sulla valorizzazione del territorio sia a livello nazionale che internazionale, come già dimostrato con la sponsorizzazione del Torneo Città di Treviso lo scorso maggio. Le eccellenze venete STIGA e Benetton Rugby Treviso si incontrano così nei valori di questo sport quali la collaborazione attraverso il lavoro di squadra, il rispetto degli avversari e la costante ricerca della strategia migliore per “raggiungere la meta”. Sean Robinson, Amministratore Delegato del Gruppo STIGA: “Siamo molto contenti di annunciare la collaborazione con Benetton Rugby Treviso, un partner prestigioso e orgogliosamente del territorio che, come STIGA, fa della determinazione, il coraggio di arrivare al traguardo e lo spirito di squadra i pilastri della propria identità. Siamo entusiasti di abbinare il nostro marchio ad una realtà che, come noi, è determinata a crescere ed emergere”. Amerino Zatta, Presidente del Benetton Rugby: “Siamo estremamente felici di poter dare il benvenuto a STIGA nella grande e calorosa famiglia biancoverde. Un’eccellenza del nostro territorio che, proprio come noi, ambisce a primeggiare su palcoscenici nazionali ed internazionali. Ringrazio quindi STIGA per aver creduto fortemente in Benetton Rugby, legando la propria immagine alle divise di tutte le nostre squadre; saremo orgogliosi di promuovere il loro brand ovunque andremo con l’augurio che questa unione possa essere l’inizio di un lungo sodalizio”