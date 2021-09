Storm, l'azienda trevigiana di macchine per caffè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si rafforza sempre di più la partnership tra Storm e MV Agusta. I due brand saranno uniti per inaugurare il primo giorno di London Coffee Festival, una kermesse che celebra la vibrante cultura londinese del caffè, ospitando più di duecentocinquanta artigiani della torrefazione e coinvolgendo i partecipanti con innumerevoli tasting e dimostrazioni. Il 23 settembre, presso il flagship store di MV Agusta, si terrà lo Storm Off Show London, un evento fuorisalone dove il giovane brand italiano presenterà il macinino Faro by Storm, una novità della gamma Storm in anteprima assoluta. Tra free food, open bar e dj set, gli ospiti potranno scoprire un accessorio cult che Storm ha pensato, disegnato e sviluppato nella propria ottica artigianale, seguendo la filosofia dell’espresso come esperienza sensoriale. Inoltre sarà presente una moto MV Agusta completamente customizzata Storm. I due brand si uniscono quindi nuovamente attorno alla volontà di offrire ai loro estimatori esperienze uniche e legarli ancora di più alla loro filosofia condivisa. La continua ricerca, l’innovazione, la tecnologia e l’amore per il design sono solo alcuni dei valori che accomunano Storm e MV Agusta, entrambi custodi dell’artigianalità, ed un evento stimolante come il London Coffee Festival non fa che aumentare la volontà di creare nuove occasioni per ridefinire il concetto di lusso.