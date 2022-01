Aldi apre il suo primo supermercato a Treviso

ALDI inizia il 2022 con un nuovo debutto. Martedì 18 gennaio, infatti, l’azienda aprirà il suo primo negozio nella città di Treviso in Viale IV Novembre 91, nel quartiere Fiera.

Si tratta del secondo punto vendita nel territorio della Marca, dopo l’apertura a Villorba, in viale della Repubblica. La crescente attenzione da parte dei consumatori verso l’offerta conveniente e di qualità di ALDI rafforza il successo dell’azienda nel trevigiano, dove ora sono 6 i punti vendita totali.

Con una superficie di 859 m2 e uno store concept studiato per rispondere alle esigenze dei consumatori, il negozio offre un’esperienza di acquisto “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato negli spazi in modo efficace e intuitivo in grado di permettere ai clienti di fare la spesa rapidamente e con semplicità. In occasione dell’apertura, ALDI propone speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali, per invitare i cittadini di Treviso a scoprire la qualità, la freschezza e la convenienza dei propri prodotti. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:00, il negozio, mette a disposizione dei propri clienti anche 160 parcheggi gratuiti.

Alleato delle famiglie italiane, il “PREZZO ALDI” rappresenta una garanzia di qualità Made in Italy al giusto prezzo, che si esprime attraverso una selezione virtuosa di prodotti composta da circa 130 referenze tra frutta e verdura e 30 marche. Il tutto, con una forte connotazione tricolore: circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza.

Aldi, la catena tedesca che ha inventato il discount consolida la presenza in Veneto, dove ora sono 35 i punti vendita dell’azienda aperti. Il negozio in apertura ha contribuito a creare 11 opportunità lavorative, portando a quota 926 il numero di collaboratori sul territorio della regione tra i negozi, la sede centrale di Verona e il polo logistico di Oppeano (VR).

Salgono così a quota 139 i punti vendita ALDI in Italia, per un totale di 2.463 persone impiegate: numeri che confermano il piano di espansione nelle regioni del Nord, con l’obiettivo di portare nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.