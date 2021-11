Tenuta Amadio: Asolo prosecco conquista la giuria

Doppia conferma per l’Asolo Prosecco Superiore Docg di Tenuta Amadio, che ha saputo conquistare anche la giuria internazionale di uno dei concorsi più importanti e prestigiosi del panorama enologico mondiale: Mundus Vini.

Il concorso, ideato dall'editore tedesco Meininger Verlag, assegna infatti ogni anno le proprie medaglie selezionando le etichette vincitrici tra le oltre 7300 in gara, provenienti da 39 Paesi.

E tra le 403 Medaglie d’Oro assegnate all’Italia - di cui ben 77 vinte da aziende del Veneto, la Regione più premiata in questa edizione 2021 - due sono arrivate nella “Città dai cento orizzonti” grazie all’Asolo Prosecco Superiore Docg di Tenuta Amadio nelle versioni Brut ed Extra Dry.

Un risultato che conferma la cantina di Monfumo, guidata da Simone e Silvia Rech, ai vertici dell’enologia nazionale ed internazionale, a riprova della vocazione vitivinicola di un territorio unico al mondo.

“Siamo particolarmente fieri di aver portato all’Italia e al Veneto due Medaglie così importanti come quelle di Mundus Vini - – commenta Simone Rech – e siamo particolarmente felici che ad ottenere questi risultati siano state due versioni del nostro Asolo Prosecco DOCG, un vino che è la più autentica espressione del nostro amore per le colline in cui viviamo e lavoriamo. Un territorio prezioso, ricco di storia e cultura, che dobbiamo preservare e valorizzare anche attraverso un’enologia di assoluta eccellenza e sempre rispettosa dell’ambiente”.

Tenuta Amadio è una realtà giovane ed innovativa condotta da Simone Rech che, assieme alla sorella Silvia, ha ereditato dal nonno la proprietà di famiglia trasformandola in un’azienda sostenibile ed internazionale. Le caratteristiche distintive di Tenuta Amadio sono la sostenibilità a 360 gradi, non solo in vigna ma in tutto il processo produttivo, e l’attenzione al territorio che passa attraverso la riscoperta di alcuni vitigni antichi, quali la “Bianchetta trevigiana”.

I vini di Tenuta Amadio nascono a Monfumo, nel cuore della denominazione “Asolo Prosecco” e sono il risultato di una filiera di produzione caratterizzata da avanguardia tecnologica, rigorosamente controllata, e di una lavorazione delle uve effettuata interamente a mano.