Tessitura Monti presenta le nuove collezioni a "Milano Unica"

Martedì 6 e mercoledì 7 luglio l'azienda di Maserada sarà in Fiera a Milano per presentare i nuovi tessuti della collezione autunno/inverno 2022. Versatilità, sostenibilità e innovazione le parole chiave

Tessitura Monti Spa presenterà a "Milano Unica", il 6 e 7 luglio, le nuove collezioni per l’autunno-inverno 2022 di Tessitura Monti e del suo marchio di alta gamma Sictess che propone tessuti di pregio per la camiceria di lusso.

«Milano Unica è l’evento di riferimento per il settore in Italia e la partecipazione di Tessitura Monti alla manifestazione rappresenta la volontà di procedere con continuità ed energia verso il futuro - afferma Fabio Pettinato, commissario straordinario di Tessitura Monti - In seguito alla riorganizzazione del processo di ideazione e gestione delle collezioni prevista dai piani dell’amministrazione Straordinaria, che ha permesso una migliore definizione del posizionamento dei suoi marchi, Tessitura Monti è ora in grado di rivolgersi al cliente con un’identità più forte che non solo risulta in linea con i diversi target di riferimento, ma che evidenzia anche il suo riconosciuto know-how nella realizzazione di tessuti». Denominatore comune per lo sviluppo delle nuove collezioni dei brand di Tessitura Monti è l’impegno dell’azienda a implementare una produzione sempre più sostenibile e attenta all’impatto sull’ambiente. Sono stati infatti utilizzate tinture sostenibili con pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro prodotti con materiale di scarto (Tinture “Earth”) e filati biologici, come il cotone con coloranti certificati Gots (Global Organic Textile Standard) con produzione e filiera certificata interamente eco-compatibile (grazie anche alla riduzione di utilizzo di acqua). Inoltre sono stati introdotti materiali innovativi quali il Tencel®, ricavato dagli alberi di eucalipto, morbido, resistente e piacevole sulla pelle grazie alla sua capacità di assorbire l'umidità e lo Sky “Tech”, il nuovo tessuto tecnico performante e leggero.

«Per l’autunno-inverno 2022 abbiamo progettato collezioni versatili e trasversali, in grado di adattarsi con grande flessibilità a diversi stili - conclude Dario Righetto, direttore creativo di Tessitura Monti - che, al contempo, si caratterizzano per un alto contenuto innovativo grazie a nuove basi tessili rivolte a vestibilità, comfort e performance. Non mancano finissaggi “warm touch” in grado di esaltare le caratteristiche e le “mani” dei tessuti. I classici tartan, black watch, righe regimental, stampe e jacquard sono stati reinterpretati con un mood contemporaneo. I mix di fibre innovative come il Tencel mischiato con il Cupro, la Lana unita al Lino, sono i nuovi protagonisti di questa nuova stagione disegnata da Tessitura Monti».