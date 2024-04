Texa, stipulato il primo contratto collettivo aziendale: «Punto di partenza»

È stato sottoscritto ed è divenuto operante, per effetto dell’approvazione dei lavoratori in assemblea, il contratto aziendale di lavoro che istituisce per i collaboratori di Texa impegnati nei siti di Monastier, Villorba, Torino, Anzola dell’Emilia (BO) e Noceto (PR), il Premio di Risultato per gli anni 2024, 2025 e 2026.

È la prima volta che nel Gruppo trevigiano l’organizzazione sindacale di riferimento (la Fiom-CGIL) e la R.S.U. stipulano con la direzione aziendale, assistita da Confindustria Veneto Est, un contratto collettivo di lavoro di secondo livello per i circa 800 dipendenti italiani. Il premio è legato al raggiungimento da parte della Società, con il concorso decisivo della sua qualificata risorsa umana (67% di impiegati, 33% di laureati; 39% di under 35), di obiettivi incrementali di redditività, funzionali al finanziamento diretto delle condivise strategie di sviluppo sia nel settore tradizionale del Garage Equipment sia nel nuovo settore dell’E-Power Train. Il premio - che è destinato alla platea dei lavoratori che non siano già destinatari per il loro ruolo di politiche dirette di incentivazione (MBO, ecc.) - potrà raggiungere a regime valori sino a 1.560 euro all’anno, e potrà essere a scelta del lavoratore convertito in misure di welfare aziendale.

Premio di risultato

Per il triennio 24-26 il contratto integrativo porta con sé - per la prima volta - e regola il Premio di risultato, denominato TexaComp, con cui definire gli obiettivi competitivi di Texa e la conseguente remunerazione variabile dei circa 800 dipendenti. Si applicherà ad apprendisti, operai, impiegati, quadri in forza alle unità produttive e, alle stesse condizioni di maturazione e di erogazione previste per i dipendenti, anche ai lavoratori e lavoratrici in somministrazione. Sono fino a mille euro lordi annui per il 2024, 1.100 euro per il 2025 e 1.200 per il 2026 liquidati in unica soluzione con le spettanze del mese di maggio dell’anno successivo a quello di maturazione, opzionabili in toto o in parte in welfare. Per la parte in welfare l’azienda, inoltre, si fa carico di una maggiorazione del valore pari al 10% dell’opzione esercitata. In relazione al welfare, l’azienda si impegna, inoltre, a costruire una piattaforma di beni e servizi più articolata e quindi più vicina ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie.

I commenti

Bruno Vianello, fondatore, presidente e ceo di Texa, dichiara: «Saluto la sottoscrizione del primo contratto collettivo aziendale della società da me fondata oltre 30 anni fa come un ulteriore, significativo passo nel percorso, intrapreso da tempo, di apertura e di rafforzamento del suo modello organizzativo e di gestione: la visione di Texa è ispirata alla promozione del territorio e della sua cultura dell’impresa e del lavoro, alla difesa della produzione nazionale e al rifiuto della delocalizzazione, allo sviluppo delle persone e della loro appartenenza. Texa intende restare fedele anche in futuro alle radici della sua esperienza e della sua identità industriale. In coerenza con la propria vocazione valoriale e comunitaria, Texa ritiene positivo e importante edificare relazioni con la rappresentanza del lavoro ispirate alla trasparenza, alla lealtà e alla cooperazione responsabile. Texa è impegnata in un ambizioso progetto di sviluppo nell’elettrificazione del motore che, insieme con la sua ribadita leadership nel settore della diagnostica automotive, potrà avvalersi per il suo successo di relazioni industriali forti e propulsive. In questa direzione, va il premio di risultato concordato con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali, che è legato, secondo le migliori esperienze europee, al margine operativo generato dalla Società e dunque alla sua costante capacità di generare risorse finanziarie da destinare alla crescita e all’innovazione tecnologica».

«A fronte di un miglioramento della redditività della produzione è giusto quanto doveroso che un’azienda, in particolare una realtà importante e avanzata come Texa, redistribuisca la ricchezza prodotta sotto forma di incentivo ai propri dipendenti e così facendo contribuisca, per effetto dell’integrazione salariale, alla tenuta dei consumi interni del territorio, sui quali da tempo si è abbattuta la scure dell’inflazione a erodere il potere d’acquisto di lavoratori e lavoratrici - conclude il segretario generale della Fiom Cgil trevigiana, Enrico Botter -. Il combinato disposto dell’azione di contrattazione collettiva nazionale, attraverso il rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, e di quella di secondo livello in azienda contiene tali congiunture depressive così come può, in futuro, sostenere fasi espansive. Il percorso di contrattazione in Texa ci apre a un confronto con una realtà all’avanguardia e dinamica - sottolinea Botter - con un tessuto lavorativo di alta professionalità. Il risultato ottenuto per dipendenti e lavoratori in somministrazione è oggi allora un punto di partenza per migliorare le condizioni di lavoro dentro questo che si prefigura come un positivo percorso di relazioni industriali, anche da esportare».