Arriva anche a Treviso il primo caffè da agricoltura rigenerativa

i primi barattoli da 250gr in grani e macinato hanno invaso il Nordest e poi hanno preso la via di tutto il mercato italiano. Poi verranno commercializzati anche nei 140 paesi in cui l'azienda è pfresente con i suoi prodotti. Il caffè proveniente da agricoltura rigenerativa rapppresenta una tappa importante per lo sviluppo ecosostenibile del pianeta. E' il frutto della collaborazione con i produttori del Cerrado Mineiro, la vasta regione brasiliana, dove sono oggi presenti parecchi veneti, nel cui terreno nascono i migliori semi del caffè. L'Arabica Selection Brasile Cerrado Mineiro di Illy è un caffè del tutto particolare, frutto della relazione che Illy ha costruito in trent'anni con il Cerrado Mineiro. La riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali, la rigenerazione del terreno, la salvaguardia della biodiversità e della produttività futura della Terra sono alcuni dei risultati ottenuti dall'applicazione delle pratiche agronomiche rigenerative selezionate da Illy.