Calicantus è carbon free per sostenere l’ambiente

Sostenibilità e riduzione dell’impatto ambientale sono le parole d’ordine per Calicantus srl, in questo anno di particolare attenzione alla salute dell’uomo e dell’ecosistema. Per contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, l’azienda di Quarto d’Altino ha scelto l’energia sostenibile per i sistemi di gestione della logistica e l’intero funzionamento dell’edificio, rendendosi al 100% Carbon Free. Impianti energetici elettrici di ultima generazione e pannelli solari, monitoraggio dei consumi secondo strutture pensate per “autoconsumare”: Calicantus vanta la certificazione A4, la classe energetica più alta che consente di ridurre le emissioni di CO2. In soli due mesi l'azienda ha evitato oltre 15 quintali di CO2, equivalenti a oltre 50 alberi piantati. “Siamo un’azienda innovativa, che da sempre crede nel cambiamento – sostiene Valentino Bergamo, CEO di Calicantus srl - abbiamo colto un momento in cui l’attenzione alla salute è di primaria importanza, per contribuire ad un percorso di crescita collettivo, che non può trascendere dal benessere ambientale - e conclude – fare economia sostenibile ci è risultato di grande convenienza, contiamo di recuperare l’intero investimento in soli 5 anni”. Sono molti gli ambiti che beneficiano di un’edilizia attenta al consumo delle risorse, soprattutto energetiche. I pannelli solari infatti, producono più energia di quanto l’azienda complessivamente ne consumi: per questo la carica viene recuperata per ricaricare le auto elettriche che sostano in sede, per la ricarica delle attrezzature impiegate nella logistica, così come per gli impianti di riscaldamento. I costanti investimenti di Calicantus nell’innovazione e nella tecnologia rientrano in una visione aziendale proiettata al futuro, in cui l’impiego delle risorse tecnologiche possa contribuire al miglioramento della gestione operativa delle aziende, in un’ottica di massimo rispetto per l’ambiente e le persone.