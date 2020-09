Un modello americano per un progetto italiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tra le prime cantine del trevigiano a proporre questa formula, Giusti Wine presenta il suo Wine Club: un circolo dove ritrovarsi per eventi e serate, dove conoscere i vini e dove scoprire in modo virtuale curiosità, notizie e approfondimenti sul Montello e sul suo simbolo, l’Asolo Prosecco Superiore. Il progetto porta in Italia un modello americano, che offre la possibilità di diventare “amico” della cantina e sostenerne le attività. <>. Tra i vantaggi per gli iscritti al Wine Club vi sono condizioni di acquisto speciali, degustazioni in anteprima delle nuove annate, piccoli corsi sul mondo del vino ed eventi dedicati. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti, per maggiori informazioni https://www.giustiwine.com/giusti-club/. Inaugurata nel luglio 2020, la nuova cantina Giusti Wine è in gran parte ipogea e si sviluppa su 5 piani che si spingono fino a 8 metri sotto terra. Perfettamente inserita nel paesaggio di Nervesa della Battaglia, la sua struttura ricorda l’andamento delle colline del Montello; dal belvedere, cornice ideale per eventi e degustazioni, si gode di una vista impareggiabile sui vigneti e sulla vicina Abbazia di Sant’Eustachio.