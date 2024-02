Comune di Treviso e Alpini ricordano Enrico Reginato

Un ricco programma di celebrazioni in occasione del 70° anniversario del ritorno in Patria, nel 1954, di Enrico Reginato, Tenente Medico degli Alpini e Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo dodici anni di prigionia in Russia. Sabato 17 febbraio si terranno a Treviso le manifestazioni organizzate dalla Sezione Alpini di Treviso in collaborazione con l’Amministrazione comunale: al mattino la Sala Coletti di Santa Caterina ospiterà per la prima volta il Consiglio Direttivo Nazionale, presieduto dal Presidente ANA Sebastiano Favero. L’evento principale, “Treviso Incontra Enrico Reginato” avrà luogo invece nell’auditorium del complesso Museale di Santa Caterina, alla presenza del Sindaco Mario Conte e del Presidente della Sezione Alpini di Treviso Marco Piovesan. Interverranno inoltre il Generale Vito Ferrara, ispettore generale della Sanità Militare, il Generale Marco Ciampini, titolare dell’ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, Giuseppe Bassi, reduce di Russia, il Generale Italico Cauteruccio, Franco Cabrio, storico e curatore dell’archivio della famiglia Reginato, e Nicola Sergio Stefani, speaker ufficiale Ana. Infine, alle ore 20.30 nella Chiesa di San Francesco a Treviso, ci sarà l’atteso concerto del Coro della Brigata Alpina Julia Congedati diretto da Alessandro Pisano.